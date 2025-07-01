甘肅行｜深圳蘭州共研糖尿病仿製藥　望明年上市價格從800降至200

在蘭州國家生物醫藥產業基地，一款源自丹麥、目前市價高達800元人民幣（下同）一支的「明星」糖尿病藥物，正迎來「中國版本」的仿製突破。推動這一進程的，是一家來自深圳與蘭州合資成立的「積石藥業」，專注於GLP-1類藥物產業化的高科技生物製藥企業。



積石藥業不僅打通從大灣區技術研發到西北實體製造的轉移鏈路，更透過與香港科研機構的合作，構建起一條面向國際市場的多肽藥物創新通道。在中美貿易摩擦背景下，積石藥業的製藥設備選擇也面臨着生物醫藥高端設備自主化的難題。



每周一針的「明星藥」 中國仿製版本加速研發

目前市面上風靡的司美格魯肽（Semaglutide），屬於第三代GLP-1受體激動劑，可用於2型糖尿病患者的血糖控制，更因具備減肥功效而受到廣泛關注。相較於傳統胰島素每日注射一次，司美格魯肽具備168小時的持續作用時間，患者僅需每周注射一次，顯著提升用藥便利性。

市面上風靡的司美格魯肽（Semaglutide），屬於第三代GLP-1受體激動劑，可用於2型糖尿病患者的血糖控制，更因具備減重功效而受到廣泛關注。

積石藥業常務副總王宇恩表示，「它最大的優勢是副作用接近為零，因為它來源於體內的蛋白，沒有毒性，對糖尿病併發症如心血管損害也有益處。」

據介紹，目前該藥原研專利由丹麥諾和諾德（Novo Nordisk A/S）持有，預計將於2026年2月在中國到期。積石藥業已購買原研藥開展對照研究，力求實現國產仿製。「我們現在做的是高端仿製藥，原料就是司美格魯肽。我們做了很多不同批次的樣品，這些原料就像電腦芯片，是藥品的核心。」

對於仿製的標準，王宇恩表示：「結構、水分、離子等指標必須和原研一模一樣，甚至要比它更好，才能夠獲批。」積石藥業目前產品已完成小試、中試規模驗證，並正在註冊申報階段，預計最快將於2026年下半年進入市場。

天價減肥藥將降價？司美格魯肽在中國專利到期 國產仿製藥上市

處方價格望從800降至200元 對患者利好顯著

目前積石藥業正在研製司美格魯肽的仿製藥品。

以目前進口司美格魯肽計算，一支高劑量制劑（1毫克）售價約800元人民幣。「我們預計未來如果國產上市，會降至200元左右，甚至有的劑型可達100至200元區間。」王宇恩補充表示，「像現在進口的低劑量制劑（0.5毫克）是400多元一支，如果國產後能穩定供應，價格會對患者友好多了。」對糖尿病長期用藥者而言，這不只是價格的降低，更意味著長期用藥負擔的大幅減輕。

積石藥業除了在大灣區深圳完成研發、再將技術轉移落地蘭州，亦積極參與國際合作，特別是在多劑型創新方面與香港機構形成聯動。

「香港的機構會從我們這裏購買樣品，用於新劑型研發，」王宇恩透露，「比如鼻噴、口服這些新型制劑，我們和香港一些研究機構、包括香港中文大學在內的團隊合作，由我們提供原料，他們負責開發新劑型。」目前積石藥業的科研級產品已成功銷往香港、澳洲、美國等市場，香港成為其探索國際市場和新技術應用的重要節點。

作為一間正在追求高端仿製標準的企業，積石藥業對製藥設備的要求也同樣嚴苛。雖然部分設備已實現國產化，但王宇恩介紹，「像美國的Waters、歐洲與日本品牌的設備，有些對我們來說是檢測上的必要選擇。但目前國內雖有替代產品，仍未完全達到我們的標準。」而中美貿易摩擦，也一度影響設備採購。

積石藥業由深圳深創生物藥業與蘭州高科投資（控股）集團於2020年聯合設立，被視為「深蘭合作」的重要樣板。公司亦與蘭州大學、蘭州理工大學等高校共建產學研基地，推動人才培養與原創項目孵化，進一步提升蘭州本地的醫藥創新能力。對於醫藥創新，王宇恩坦言：「我們還屬於創業型企業，從仿製藥做起，再一步步走向創新藥。這條路雖不容易，但正在打通。」