上海小學餐食現540天保質期牛肉　部分肉品溯源信息被下架

近日，上海市閔行區實驗小學午餐中的蝦仁炒蛋被指「臭得吃到想吐」，引發關注，餐食供應商上海綠捷實業發展有限公司（下稱「上海綠捷」）再陷爭議。周四（18日），網友再爆料指，該校使用保質期長達540天的冷凍牛羊肉，部分肉品溯源信息疑被上海綠捷緊急下架，引發公眾對校園餐食安全的質疑。



網友在社交平台揭露，上海市食品安全信息追溯平台顯示，閔行區實驗小學使用的冷凍牛羊肉保質期長達540天，供應商為上海綠捷。記者查詢確認，該校採購的「牛前肉/牛後肉」由上海牛羊肉有限公司生產，經上海綠捷流通，最終供應至學校，保質期為冷凍環境下540天。此外，平台還顯示上海綠捷曾進購保質期720天的冷凍五花肉及365天的冷凍雞鴨肉和魚類。

一款「牛前肉」保質期為在冷凍環境下可貯存540天。（上海市食品安全信息追溯平台）

多款冷凍魚類顯示保質期365天。（上海市食品安全信息追溯平台）

閔行區實驗小學擁有4個校區、7500多名學生，食堂由上海綠捷負責外包運營。對於使用長保質期冷凍肉的質疑，記者聯繫學校，一校區以「無外線電話」為由拒絕回應，另一校區直接掛斷電話。

周四晚，內媒通過上海市食品安全信息追溯平台查詢發現，上海綠捷進購的長保質期肉品記錄清晰可見。然而，周五（19日）上午再次查詢時，相關溯源信息已全被刪除。據平台工作人員透露，企業可自行登錄網站修改或刪除信息。記者多次聯繫上海綠捷求證，電話無人接聽。

上海綠捷公司門口。(上海法制報)

根據《上海市食品安全信息追溯管理辦法》，食品生產經營者需在產品交付後24小時內上傳溯源信息，該平台是市場監管部門的重要工具，用於監督食品流通安全。信息被刪除的舉動進一步加劇公眾對上海綠捷透明度的質疑。

上海綠捷成立於2014年9月，由香港公司GreenExpress Foods, Limited全資控股，法定代表人為葛某鋒。該公司業務覆蓋上海16個區的600多所中小學及幼兒園，日供餐超60萬份，僅2025年8月就中標20餘所學校的供餐項目，涵蓋普陀、閔行、寶山、浦東等多區。然而，天眼查顯示，上海綠捷多次因生命權、健康權、身體權糾紛被起訴，顯示其運營管理存在爭議。