西貝預製菜風波｜未有國家標準注定雞同鴨講？人身攻擊致矛盾激化

西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）在今日（15日）就預製菜風波道歉了，宣布多款菜式將會調整為門店現做，不過內地餐廳的預製菜爭議卻遠遠未終結。



羅永浩在微博連發數文反擊西貝。（微博＠羅永浩的十字路口）

西貝陷入預製菜風波。（VCG）

簡單回顧整場風波，網紅企業家羅永浩在9月10日於微博發帖，直指在西貝用餐的體驗是「幾乎全是預製菜，還那麽貴，實在是太惡心了」。不過羅永浩這時候並沒有提出任何證據。

羅永浩的帖文一石激起千層浪，再次引發了大眾對預製菜的關注。西貝的回應則迅速而強硬，其創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩，並強調「西貝沒有預製菜」。

西貝創始人、董事長賈國龍。（微博＠中國新聞周刊）

羅永浩沒有退縮，隨即發起10萬元人民幣的公開懸賞，徵集西貝使用預製菜的「真憑實據」。西貝也宣布全國門店開放廚房供顧客參觀，以證明自己光明正大。

不過西貝這一決定卻導致了「大型翻車現場」，多個媒體在後廚直播過程中發現大量預製品，如保質期18個月的海鱸魚、保質期24個月的羊前腿、熟肉製品的肉夾饃肉餡，以及袋裝冷凍雞湯和西蘭花等，西貝在宣布開放後廚僅兩天後便以「避免影響正常運轉」為由取消這項安排，成為災難級的公關案例。

多個媒體在後廚直播過程中發現大量預製品。（影片截圖）

「網絡黑社會」人身攻擊致矛盾激化

爭議擾攘幾日，羅永浩佔盡上風，其發文稱，「好吧，西貝的事情可以告一段落了。期待預製菜相關的國家法規盡快出台」。正當大眾以為雙方的矛盾平息時，沒想到事態反而升級了。

有內媒發布微信截圖報道稱，賈國龍在微信群內表態：「我應對方式有錯，改。做飯的圍著吃飯的轉，你說咋好就咋辦。」賈國龍又稱，西貝今後將「打明牌」，做一個透明的西貝，徹底向胖東來學習。

但沒想到，賈國龍的發言，截圖只呈現了一半。另一半內容為：「羅永浩是網絡黑嘴，是網絡黑社會，太壞了。但他打醒了我，算變相的幫西貝進步。讓大家擔心了，謝謝大家的關愛。」

內媒發布微信截圖，曝光了賈國龍在微信群內的表態，但截圖只呈現了一半。（網絡圖片）

市場本以為此事逐步降溫，但賈國龍的一句「網絡黑社會」，把一場本可平息的輿論風波徹底推向對立。原本雙方就預製菜的問題上有不同意見，即使有時候情緒激烈，但依然未離開理性討論的範圍，但「網絡黑社會」這種言論則已經明顯是失去理性的人身攻擊。值得留意的是，為甚麼內媒一開始在報道賈國龍在微信群內的表態時，聊天只呈現了一半？

在事件中，西貝背後的營銷諮詢服務商「華與華」也被牽連，羅永浩批評其「收著6000萬諮詢費，就教西貝用這套話術糊弄人？」內媒報道指，有餐飲行業分析師稱，西貝的核心爭議在於「價值與體驗不符」，西貝一邊用廣告營造「現做高端」形象，一邊採用低成本預製菜，價格卻比家常菜館高近一倍，這種定位錯位才是矛盾根源。

西貝陷入預製菜風波。

爭議核心：預製菜未有「國家標準」成雞同鴨講

在爭議期間，官媒新華社、《人民日報》等陸續出聲，均未在事件中「站邊」，似欲緩解爭端。官媒強調，各方討論背後是消費者對於知情權的關切以及對提高餐飲質素的訴求；關於預製菜，信息需要更加透明，讓消費者主動選擇。

西貝與羅永浩之間的矛盾基本在於對「預製菜」的理解有根本性分歧。預製菜在內地尚未有一鎚定音的「國家標準」， 賈國龍解釋西貝的預加工不是預製菜，預製是提前加工，而預製菜是提前把它做成成品。按照國家規定，西貝沒有一道菜是預製菜。這在技術上也許符合過去相關部門發布的預製菜現行標準，卻與大眾的普遍認知存在鴻溝。

對於一般消費者而言，「預製菜」就是泛指所有「非餐廳現炒」的、經由工廠或中央廚房預先處理的半成品。只要是帶包裝、經預加工的食品就是預製菜。

當西貝與羅永浩在不同的「預製菜」標準上爭辯，其結果只能是「雞同鴨講」，而代表大眾主觀感受的羅永浩則注定在輿論佔盡上風，西貝則深陷信任危機之中。

在第三屆中國國際（佛山）預製菜產業大會上，現場展示多款預製菜。（VCG）

預製菜國家標準將推出

內媒《第一財經》報道，國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》草案已通過審查，即將向社會公開徵求意見。餐飲門店是否使用預製菜，將首次納入信息披露範疇。屆時預製菜「身份」將有統一說法，餐飲門店是否使用、如何使用預製菜，也將首次納入信息披露範疇。

只有當預製菜擁有權威、公認的「國家標準」，類似西貝與羅永浩的「雞同鴨講」爭議才能有望不再發生。預製菜是餐飲行業不可逆的潮流，但是消費者有權知道餐廳是否使用了預製菜、甚麼菜色使用了預製菜，並且應該有自由選擇光顧不使用預製菜的餐廳。