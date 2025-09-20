山東農婦怒罵法官「沒良心」被罰10萬惹議　法院終道歉退還罰款

山東省臨沂市一農婦因不服丈夫案件的判決，指責法官「沒良心」，被罰款10萬元（人民幣，下同）並拘留15天，引起輿論質疑處罰過重。當地法院通報，事件中的適用法律錯誤，向當事人道歉並退還罰款，並追究相關人士責任。



山東臨沂經濟技術開發區法院9月19日發布情況通報稱，法院針對網帖反映「山東臨沂一法院作出十萬元罰款，適用法律錯誤」事件啟動核查工作。經審查，在對楊姓女子處以拘留處罰決定的同時，又對她作出罰款的處罰決定，不符合《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，適用法律錯誤，須予以糾正。

經開區法院已撤銷對楊姓女子的罰款決定，將10萬元罰款及利息退還，並向當事人誠懇道歉。同時將繼續深入調查，追究相關人員責任。

據此前報道，臨沂市55歲農婦楊寶花今年6月收到一份刑事附帶民事判決書（楊寶花的丈夫為原告）後，不服判決，到臨沂經濟開發區法院執行大廳找法官理論，與法官發生言語衝突。當天，楊寶花收到了10萬元法院罰單，同時被拘留15日。

楊寶花承認自己當時「因情緒激動，所以嗓門大，擾亂了治安」， 也說了「誰這麼判決，誰就沒有良心」，但否認當天「侮辱、謾罵」了法官。

楊寶花稱，她在執行大廳表達不滿後，被數名法警帶走。當天，臨沂經開區法院對楊寶花作出罰款決定書和拘留決定書。