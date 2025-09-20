預製菜風波｜太二酸菜魚內地關65分店　曾因太快上桌被質疑非鮮魚

在大陸曾被譽為「業界天花板」的太二酸菜魚，近期因為是否現做引發爭議，全大陸一年內已經關了65家分店，母公司上半年營收大跌10%。



有分析認為，在大陸酸菜魚同質性餐廳過多，以及餐點口味重，年輕人流行較清淡的健康飲食。

有民眾在杭州用餐時發現點餐後僅7分鐘三道菜就全數上桌，令人質疑是預製菜，有記者實測更只需6分鐘便上桌，店方承認部分食材是中央廚房處理。（微博＠九派新聞）

店員在門口熱情招呼路過民眾來吃酸菜魚，不過民眾只是微笑婉拒。這家店是大陸知名連鎖餐廳「太二酸菜魚」，過去曾是排隊王，主打活魚現做，但近期被爆料的影片似乎對生意影響不小。

顧客：

我們這個不是預製菜？現殺的嗎？

店員：「對，我們魚都是早上中央廚房送過來現殺的。他是我們那邊統一配貨，配過來之後，我們在店裡現醃現弄。」

因為有民眾在杭州用餐時發現，點餐後僅7分鐘三道菜就全數上桌，速度之快引發「現殺」質疑聲浪，連帶讓太二酸菜魚風評下滑，衝上熱搜關鍵字。杭州23家分店中，也有多家暫停營業，全大陸一年內更關了65家。

有分析指出，除了酸菜魚同質性餐廳過多之外，年輕人也開始偏好輕淡口味的健康飲食。

我們家那邊沒有關（太二），所以沒有什麼感覺到（生意差）。 北京民眾

實際來到北京分店，接近下午一點，店內仍有不少顧客大快朵頤。生意最好的時候，太二曾有不少規定：超過四人不接、不併桌、辣度不能調整、不提供外賣。北京民眾說：

可能是吧，現在這個疫情之後，實體經濟都不好做呀。

太二酸菜魚母公司「九毛九」旗下所有餐廳，今年上半年營收27.53億人民幣，折合新台幣約124億，同比下降10%。主要品牌太二、慫火鍋、九毛九西北菜三大品牌營收全數下滑。曾被譽為酸菜魚界天花板的太二，也在競爭激烈的餐飲市場面臨嚴峻挑戰。

