四川夫妻訴訟離婚雙方均同意　法院不允：未成年次女患重病需關愛

據四川資陽市雁江區人民法院消息，近日，四川資陽市雁江區人民法院依法審結一起離婚糾紛案。因夫妻雙方未妥善解決身患重疾的未成年子女治療問題，法院對離婚的訴訟請求不予支持。



示意圖。（CFP）

李某某與賀某某系夫妻關係。雙方於2012年登記結婚。婚後分別於2013年生育長女、2016年生育次女。

2024年2月4日，次女在四川大學華西醫院住院治療，診斷確診為：雙側額葉-胼胝體巨大佔位、雙側額部膜下積液，2025年3月24日確診為顱內惡性腫瘤。

2025年3月6日，李某某向法院提起離婚訴訟，訴請判決李某某與賀某某離婚，並各自撫養一個孩子，互不向對方支付撫養費。

賀某某同意解除婚姻關係，但要求兩個婚生女均由其撫養，並要求李某某按收入的50% 支付撫養費，並分配70%的共有財產。

法院審理認為，儘管雙方都同意離婚，但雙方在子女撫養及家庭財產分割問題上未能達成一致。

更關鍵的是，婚生次女身患惡疾，正遭受病痛折磨，急需父母與家庭給予共同關愛、支持和全力救治。

示意圖。（CFP）

法院指出，在此艱難時刻，原被告雙方應擱置爭議，將精力聚焦於未成年子女的治療，給予足夠的關懷與安全感，為治療和康復創造有利環境。若此時准予離婚並分割財產，不僅可能使救治未成年子女的資金被不當分配，還會給孩子造成巨大衝擊，不利於病情的治療與康復。

因此，從維護家庭穩定、保障未成年子女利益最大化及社會公序良俗角度考慮，在婚生次女病情未有效控制、治療問題未妥善解決前，不應輕易解除婚姻關係。故雁江區法院判決二人不准離婚。李某某不服該判決上訴於資陽中院，資陽中院於2025年6月30日作出維持原判的二審判決。

示意圖。（CFP）

法官表示，本案聚焦離婚糾紛與未成年子女權益保障的平衡。在未成年子女身患重疾的特殊情境下，本案裁判突破「雙方同意離婚即准許離婚」的慣性裁判思維，深刻詮釋「未成年子女利益最大化」原則的司法適用。

法院不僅考量離婚對救治資金分配、未成年心理重建的現實衝擊，更立足婚姻的社會屬性——「婚姻不僅是夫妻私權關係，更承載撫養子女、共克時艱的倫理責任。」

通過暫緩離婚，引導夫妻雙方摒棄紛爭，以協作守護患病未成年生存希望，既呼應《民法典》「家庭應當樹立優良家風」的立法精神，也以司法溫度傳遞價值：當家庭遭遇重大困境，法律既守護個體權利，更倡導責任擔當與倫理堅守，築牢未成年人權益保護與公序良俗的雙重防線，為類似涉及未成年子女重大利益的離婚糾紛處理，提供兼顧法理人情的裁判示範。