湖南5歲女童被水泥電線桿砸中身亡　出事時距家僅25米

湖南益陽市5歲女童文文 ( 化名），9月13日在回家途中被倒塌的水泥電線桿壓倒，送院搶救後不治。家屬透露，女童出事時距家僅25米，倒塌的電線桿20多年前不通電，村內還有多支已廢棄的電線桿。



《縱覽新聞》報道，家長劉先生介紹，他們一家居住在湖南益陽市赫山區龍光橋街道辦五龍壩村。9月13日，女兒文文到鄰居家玩耍，傍晚約6時半，外公接文文回家，兩人在路上人相隔 4、5 米，距離劉先生家沒有多遠時，突然傳出「嘭」一聲，外公回頭查看，發現文文被一支水泥電線桿壓倒在地，鼻腔出血。文文被緊急送院，但依然未能搶救過來。

文文生前照片。（縱覽新聞）

劉先生指，倒塌的電線桿位於村東的村級公路處，是從距離地面10厘米的位置斷裂，「現在這些電線桿已經不通電了，大概有二十多年，除了砸到我女兒這個，村裏還有好幾個這樣的廢棄桿子」。

事發後，劉先生找到五龍壩村村委會，並聯繫街道辦。9月16日，赫山區人民政府牽頭組織電力等部門召開協調會，但最終沒有結果，電力部門不承認是電線桿的產權方，需要劉先生一方提供證明。劉先生認為該要求非常無理，準備繼續向相關部門反映。

水泥電線桿斷裂倒塌。（縱覽新聞）

文文生前就讀的幼兒園接線人員稱，已得悉文文不幸被電線桿砸中一事，但事發於周末，事發地又在幼兒園外，該園不清楚事故的具體情況。

益陽市赫山區龍光橋街道辦事處工作人員表示，肇事的電線桿位於轄區內的五龍壩村，轄區內女童被電線桿砸中一事還在核實處理中。