貴州爆發集體食物中毒　有患者肝腎功能異常　曾食用同款三明治

貴州遵義市習水縣日前發生集體食物中毒事件，截至9月21日，已造成包括兒童在內的多人入院治療，患者均食用了「習水縣麥可美加樂食品廠」生產的三明治，出現肝腎功能異常等症狀。



《極目新聞》報道，9月20日，多位網民在社交平台發文稱，貴州遵義市習水縣多名兒童出現食物中毒現象，疑似食用同一間蛋糕店的三明治導致。

9月21日，有家長介紹，9月16日晚她從當地一間蛋糕店購買了3份食品，其中兩個是三明治。次日上午，兒子和次女各食用了一份三明治，不久後，兒子就出現腹痛、腹瀉，中午她帶兒子去醫院檢查，發現有多名因食用該店三明治出現類似症狀的患兒正在接受治療，醫生建議留院觀察。

多名兒童食用了同款三明治後不適入院。（極目新聞）

部分患者出現肝腎功能異常等症狀。（極目新聞）

該家長續稱，由於兒子就讀初三，原本想先將下午的數學課上完再看病，但回到學校沒多久就發燒，一度超過39°C，被再次送到醫院，女兒也因為類似症狀送院。他們先在習水治療，現已轉院至重慶兒童醫院治療，已退燒但仍然腹瀉，「吃了就要吐」，最多時一天要拉肚子2、30次，因為太頻繁墊了尿片，「有時候實在遭不住了，拉在尿不濕裏都不曉得」。由於女兒不愛吃雞蛋，將三明治中的雞蛋咬了一口就吐了，狀況要比兒子稍輕微。

《新華社》報道，入院治療的患者是食用了「習水縣麥可美加樂食品廠」生產的三明治，出現肝腎功能異常等症狀。該食品廠在習水縣共有8間自營店，涉事的同批次三明治共賣出208份，已緊急召回29份，實際賣出179份。

大部分患者在習水縣人民醫院接受治療。（極目新聞）

目前，大部分患者在習水縣人民醫院接受治療，部分患者轉院至遵義市、重慶市等地的醫院治療。

習水縣相關部門表示，涉事店舖已暫停營業，患者救治、流行病學調查和樣本檢測等工作正在開展。