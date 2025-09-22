昆明女舞者跳「火裙舞」燒傷腳　疑燃料太多致裙擺引燃

9月20日晚，雲南昆明市有女舞者表演「火裙舞」時裙擺被引燃，不幸被燒傷。當地應急等部門證實，受傷女舞者無生命危險，涉事商場相關商演活動已暫停，職能部門介入調查。



《華商報大風新聞》報道，事發於昆明市呈貢區吾悅廣場。網傳影片顯示，廣場上升起兩堆篝火，兩名身穿裙裝的女舞者在篝火中央跳裙舞，期間一名女舞者驚叫着從火堆裏跑開，其裙擺已被燒着，隨即有工作人員上前用滅火器滅火，另有工作人員用喇叭喊「大家保持安全距離」。

兩名女舞者表演「火裙舞」。（華商報大風新聞）

有站在前排的目擊者稱，起初工作人員點火時，她已覺得不安全，「我還和我兒子說太危險了，結果就聽到慘叫聲，右邊那個小姐姐（表演者）往我這邊跑來，我當時帶我兒子喊著家人往後跑」。她又透露，有其他觀眾拍攝到女舞者雙腿燒傷。

另有目擊者表示，站在最右邊的女舞者邊哭邊說痛死了，有工作人員拿冰塊幫忙處理，「說到底團隊還是缺乏經驗，不夠專業，沒有應急措施，演員也太年輕了，這種情況要趕快去醫院，以後留疤就不好處理了。事發十多分鐘後，還看到她坐在那哭」。他懷疑是燃料倒太多導致裙擺被引燃，若第一時間脫裙，估計受傷情況會輕微些。

女舞者表演「火裙舞」時裙擺被引燃。（華商報大風新聞）

昆明市呈貢區洛龍街道辦值班人員稱已獲知此事，已向領導匯報，目前正在處理，「這是吾悅廣場開業5周年的慶祝活動。肯定在街道辦有報備手續的，在街道辦範圍內，所有大型活動都是有提前報備的」。

工作人員表示，當晚演出現場有配備消防器材，沒有引發火災，「有保安上去幫忙，使用滅火器處理（滅火）」，應該是表演人員失誤，導致裙擺着火，「有保安和現場工作人員立馬上前處置。她是個人表演，只是在一定範圍內的表演」。

工作人員表示，商場方應該會為表演的演員做相應的賠償或買保險。該商場以前類似的商演未曾出現過此情況，但平常會有消防安全檢查，消防設施肯定完備。對於慶典活動是否暫停，則要視乎商場的安排。

昆明市呈貢區應急管理局工作人員表示，該商場以前商演活動中沒有出現過危險情況，目前管理局還在調查，商場的商演活動應該已經暫停。

呈貢區政府工作人員表示，受傷的女舞者可能只是輕微燒傷，目前沒有收到街道辦和區應急局上報傷者有生命危險。