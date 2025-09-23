張文宏：透過優化治療方案　結核病短程治療費用可降超過九成

9月22日，在2025浦江創新論壇「未來健康：全球健康與發展論壇」上，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏分享了中國在結核病防治領域的重大突破。通過優化治療方案，國家傳染病醫學中心團隊成功將結核病短程治療費用降低90%以上，並實現80%以上的耐多藥結核病治愈率，為全球健康治理提供了「中國方案」。



2025浦江創新論壇「未來健康：全球健康與發展論壇」在上海舉辦。（浦江創新論壇）

張文宏強調，結核病和瘧疾等傳染病仍是全球健康面臨的重大挑戰，科技創新成果必須從論文走向實際應用。他呼籲：「我們不能讓科學成果止步於論文，而要讓它落地，跨越高山大海和科技交流的鴻溝，打破全球健康不平等的壁壘。」

論壇上，張文宏介紹了團隊研發的舌拭子結核病快速診斷技術，該技術成本低至每人1美元以下，卻能在每千人中篩查出5至6名結核病患者。這項技術讓欠發達地區也能實現結核病的早期發現與干預，極大提升了診斷可及性。

在治療創新方面，國家傳染病醫學中心聚焦「提升效率、降低負擔、覆蓋全場景」，在藥物敏感結核、耐藥結核及潛伏結核感染預防三大領域均取得突破。其中，中國原創的TB-TRUST全口服短程方案表現尤為亮眼：療程縮短至6-9個月，無復發成功率達80%以上，全程治療成本僅3-5萬元，且全部采用國產藥物。這一方案讓經濟欠發達地區也能「用得上、用得起」高效治療。

針對更難治的泛耐藥結核，團隊研發的TB-TRUST-plus方案成為中國首個原創泛耐藥結核短程治療方案，治愈率同樣接近80%，打破了泛耐藥結核「無藥可治」的困境。

張文宏指出，雖然結核病防治技術進步顯著，但實現「2035年消除結核」的目標仍面臨挑戰。他強調，技術發展不僅要追求先進性，更要確保可負擔、可及，尤其要考慮全球各地區發展水平的差異。他呼吁建立更包容的國際合作機制，推動前瞻又普惠的科技創新，為全球抗擊耐藥結核病注入新動力。

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（浦江創新論壇）

論壇期間，全球健康創新研究院（Global Health Innovation Institute，GHII）正式啟動。這是中國首家以全球健康為使命的新型研發轉化機構，由上海市生物醫藥科技產業促進中心和上海交通大學醫學院聯合發起。研究院聚焦結核病、瘧疾、婦女兒童健康等關鍵領域，致力于將「實驗室里的創新」轉化為中低收入國家用得起的解決方案，推動全球健康公平。