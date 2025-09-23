268萬翡翠標錯價！以26.8萬賣出　商家拒發貨被法院判賠50萬

價值268萬元（人民幣，下同）的翡翠吊墜，因商家錯標價，以26.8萬元直播間賣出，商家因無法交付貨品被客戶起訴。最終，法院判決商家賠償各項損失累計50多萬元，商家目前已經提起上訴。



價值268萬元人民幣的翡翠吊墜，因商家錯標價，以26.8萬元直播間賣出。（封面新聞）

價值268萬元人民幣的翡翠吊墜，因商家錯標價，以26.8萬元直播間賣出。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，來自廣東四會的楊某標識，她是近三年開始創業的，在直播間銷售珠寶。2023年3月31日晚，她賣出了一件268萬元的翡翠吊墜。楊某稱，這是一個周姓熟客委託她找的貨，在直播間買了兩三個月的貨，其累計下單上百萬元，雙方相互有日常聯繫。

楊某說，「我們工作人員通知她，找到了她想要的好貨，喊她到直播間看。當時為了留懸念，沒有告訴她貨品大概是什麼價格。」因為貨品很高端，在直播間展示、在直播賣掉，會形成網絡熱度，在這樣的心理下，她沒有事先與對方溝通價格問題。

當天的直播中，很多網民對這件翡翠吊墜討論、問價。楊某曾多次表示這件翡翠「要大七位數，半個八位數」。並對周姓熟客稱，「但我給你談了個很好的價格。」

楊某續稱，「我沒提前直接報價，除了想引流，還考慮到在直播間留個砍價空間。」這類高額貨品一般是留懸念，意向客戶直接與現場的助理保持聯繫，把鏈接掛出的瞬間，由這名顧客搶先完成支付。

惟楊某下播後才從助理的電腦中看到，這件翡翠被錯標成26.8萬元，周某已完成支付。「助理是新來的小朋友，工作人員給她268萬的價格，她少看了一個0。她以為就是這個價格。」楊某稱，當時已經深夜，同時這是一位打交道很長時間的熟客，她沒有第一時間聯繫對方將事情講清楚。

2023年4月2日，楊某在直播間講述了標錯價格情況，並向周某道歉。「她看了會直播就下線了，沒回應。我們再次聯繫她道歉，希望她能高抬貴手，她表示拒絕，要求如期發貨。我們給她寄了一個兩萬多元的檀香擺件賠禮道歉，被她拒收。她說這件吊墜是要送給朋友，她無法交代。」

後續溝通期間，楊某得知周某將這件吊墜轉賣給別人，已經在4月1日(下單的次日)與別人簽了合同，不交付的話周某會面臨三倍貨款的索賠。「她說跟別人的合同是100多萬價格。我覺得事情鬧大了，就以買賣合同產生重大誤解為由起訴，要求解除與周某之間的網絡銷售合同關係。」

楊某稱，「我沒提前直接報價，除了想引流，還考慮到在直播間留個砍價空間。」（封面新聞）

楊某道歉。（封面新聞）

2024年10月，周某向浙江省餘姚市人民法院起訴，要求楊某父女賠償各項損失累計1522523.61元，以及相應利息。楊某稱，涉事助理被罰扣1000元後主動離職了。

2025年8月11日，法院宣判稱，涉案店家在下單後三天即提出了重大誤解的主張，後因無法協商一致又起訴要求撤銷合同；結合周某與案外人陸某（吊墜轉賣對象）的買賣協議，涉案翡翠吊墜130萬元價格遠高於周某購買時26.8萬元的價格。從時間、行為、價格上看，均符合重大誤解的表現形式，法院支持撤掉網絡購物合同。

法院認為，因為商家標價設置錯誤導致合同無法履行，進而導致周某與陸某的合同無法履行，商家應承擔對周某造成的賠償責任。

法院查明，周某各項損失定金26萬元、利息28523.61元、律師費1.2萬元，預期利益損失19萬元，合共490523.61元。周某主張的預期利益損失1032000元，並非商家簽訂合同時可預見到或者應當預見到的，並非直接損失，法院不予支持。由此，法院判決楊某父女賠償周某490523.61元，以及2024年4月26日起至實際履行之日止的相應利息。

不過，楊某懷疑周某是利用時間差漏洞，補簽或者偽造的轉賣合同，她已經提起上訴。