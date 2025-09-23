廣東5旬漢嫖娼前猝死　家屬向賣淫女索償131萬　法院一審駁回

廣東連州一名53歲男子謝某嫖娼前猝死，家屬以「未及時有效救助」為由將賣淫女子起訴至法院，並索償131萬元（人民幣，下同），法院一審駁回訴訟請求。



2024年底，謝某與羅某經街頭招攬相識，此後羅某4次在出租屋向謝某提供性服務，每次收取200至300元嫖資，累計獲利1100元。

2025年5月21日下午，謝某主動聯繫羅某要求發生性行為，兩人見面後，謝某沖涼後準備與羅某發生性行為時，突然身體抽搐，羅某見狀未與其發生性行為，並即時用手機報警。

約10分鐘後，醫生及警方都到現場，謝某經搶救無效死亡。事後，警方認定謝某死因為猝死，排除他殺。同時因羅某多次從事賣淫活動，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，對其作出行政拘留15日的處罰決定，並已執行完畢。

不過，謝某的妻子和女兒作為原告，以「羅某未及時有效救助」為由將羅某告上法庭，要求賠償死亡賠償金、喪葬費及誤工費等合共約131萬元。

連州市人民法院經審理認為，謝某死因為猝死，屬自身疾病導致，無證據顯示羅某有任何加害行為；羅某事後已履行報警和配合搶救義務，無證據證明謝某猝死與羅某存在因果關係，且羅某對猝死無主觀過錯。

今年8月18日，法院一審判決駁回原告全部訴訟請求。

網民點睇：

「嫌知道的人不夠多。」

「不是一家人不進一家門，家人也不怕丟人。」

「羅某可以反告謝某妻及女兒敲詐和精神損害賠償。」

「幫著打120（急救電話）還被告了，一個被窩睡不出兩種人。」

「錢沒掙到還看見生命雕零在自己眼前，她從此應該會從良吧。」

