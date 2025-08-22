李易峰嫖妓消失3年再登熱搜　被強制執行近5千萬　網民：恐難復出

內地男星李易峰在2022年被爆出嫖娼醜聞後，其形象就一落千丈，隨之遭到全面封殺，直到今年4月才在泰國舉辦演唱會才有復出跡象，但8月22日他的因為公司被強制執行4990萬（人民幣，約合港幣5430萬元 ）成為熱議話題登上熱搜，許多網民則感嘆他消失了近兩年半，復出之路看起來仍舊十分艱難。



李易峰2022年涉嫖娼被全面封殺，形象與事業全毀。（微博@壹峰信）

李易峰當初被捕獲釋，仍有大批粉絲迎接：

8月19日，李易峰、上海峰岩文化傳媒中心、北京博眾星和影視有限公司等被北京市朝陽區人民法院強制執行約4990萬元 。

據了解，上海峰岩文化傳媒中心成立於2018年7月，由李易峰個人出資 。目前，李易峰名下關聯7家企業，其中4家為存續狀態，但其持有的這4家企業股權均已被凍結，凍結股權數額合計260萬人民幣 。

2022年，李易峰因多次嫖娼被北京警方查獲，並依法予以行政拘留，其商業價值嚴重受損，大量代言合作終止 。內媒報道，此次為民事經濟糾紛，案件具體內容未被公開，但推測可能是他2022年嫖妓，與其合作的廣告廠商、影視製作公司、投資方受影響而向他追究責任索賠的後續。

針對此次強制執行，北京煒衡（成都）律師事務所知識產權專業委員會主任余龍，他表示，若後續被限高，李易峰將無法乘坐飛機，可坐高鐵二等座。法院會查控其名下財產，還可能採取限制高消費、限制出境等措施（目前通常不限制入境），限制行為包括乘坐高檔交通工具、進行高消費活動等。

2024年李易峰身型消瘦，出現黑眼圈：

李易峰近照曝光。（微博圖片）

曾入選福布斯中國名人榜 年收入近7000萬元

據了解，李易峰曾多次入選福布斯中國名人榜，2015年以6900萬元年收入位列第九。但2022年，他因多次嫖娼被北京警方依法行政拘留，被內地娛樂圈封殺至今。失三年後，李易峰今年4月在泰國曼谷舉辦演唱會，3500元的內場票座無虛席，門票被黃牛炒至原價五倍。

演唱會上他重現經典造型被許多網民盛讚，也引發「劣跡藝人要封殺多久？是否能復出」的討論。

李易峰至今仍被封殺。（李易峰微博圖片）

對此，網民意見兩極，有網民覺得藝人本就是高薪職業又有社會責任，「當初不愛惜羽毛，現在就是只能找一般的工作」、「努力掙錢還錢改過自新吧」、「一手好牌打得稀爛」；但亦有不少網民認為應該要給他們再一次的機會，「沒必要趕盡殺絕」、「人非聖賢，孰能無過？」

李易峰﹑鄧倫﹑范冰冰至今仍未能全面復出。（視覺中國﹑范冰冰微博圖片）

網民：

又不是不讓他找正常的工作，既然嫌棄普通工作賺錢慢，當初就該好好珍惜，自作的。

聖人也有過錯 罪人就不能有未來了嗎？誰能保證一輩子閃閃發光不犯錯？

應該全面抵制劣跡藝人。

不明白他只是一個演員，一個明星，一個戲子，一個男人，你們為什麼要用聖人的標準去要求人家。

