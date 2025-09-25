宛如女子細長眉毛！周五將迎「年度最小蛾眉月」

天文愛好者將迎來一場視覺盛宴！據新華社報道，9月26日清晨5時26分，年度最小蛾眉月將出現在夜空。天文科普專家表示，若天氣晴好，25日和26日傍晚日落後至月落前，公眾就可朝西南方向觀賞這輪形如細眉的「新月吐蛾眉」。



2021年農歷初二到二十九的「月相全家福」，耗時3個月完成拍攝。（新華社）

中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，月球繞地球運行時，其視形狀會呈現周期性變化，形成新月、蛾眉月、上弦月、盈凸月、滿月、虧凸月、下弦月和殞地等不同月相。蛾眉月在農歷上半月（新月至上弦月）和下半月（下弦月至新月，又稱殞地）各出現一次，形如細長彎月，宛若女子眉毛，但兩次朝向相反。

2024年8月7日，北京北海公園的蛾眉月。（新華社）

「年度最小蛾眉月」指的是月球位於遠地點附近時的蛾眉月，此時月球視直徑較小。修立鵬解釋，月球軌道為橢圓形，距地球最近（近地點）不到36萬公里，最遠（遠地點）超過40萬公里，差異約5萬公里。當蛾眉月與遠地點重合，便形成「最小蛾眉月」；反之，與近地點重合則為「最大蛾眉月」。2025年，4月1日的蛾眉月最大，9月26日的蛾眉月最小。

2021年9月8日，新疆哈密大海道的蛾眉月。（新華社）

修立鵬建議，9月25日和26日傍晚，月相變化不大，公眾可在日落後朝西南方向尋找形如反「C」的纖細蛾眉月。觀測時，除明亮部分外，月球陰暗區域也隱約可見，這是由「地照」或「新月抱舊月」現象造成的。修立鵬解釋，月球本身不發光，明亮部分來自太陽光反射，而陰暗部分則被地球反射的微弱光線照亮，稱為「灰光」。使用相機或手機拍攝，可清晰捕捉灰光下的月球地貌。