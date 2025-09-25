內地興起「萬物皆可壓成月餅」　漢堡包搖身一變成中秋風格

中秋臨近，內地月餅商家們競相推出新奇餡料與創意包裝，然而近日，一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在社交平台掀起風浪。年輕消費者跳脫傳統框架，拿起月餅模具，將漢堡、蛋黃派、饅頭等毫不相干的食物壓成圓潤刻花的「月餅」形狀，掀起一場別開生面的節日狂歡。



其中，「漢堡壓月餅」成為熱門焦點。一位網友將小漢堡塞進月餅模具，壓出與廣式月餅神似的棕黃色外觀，表面還帶有「中秋」字樣。若非邊緣露出的牛肉與醬料，幾乎與傳統月餅無異。這段影片迅速走紅，話題「月餅，飯縮力」衝上微博熱搜。「飯縮力」是新興網絡用語，指食物因外觀或心理暗示導致食欲下降。網友調侃，原本美味的漢堡被壓成月餅後，彷彿被甜膩的月餅印象「拖累」，瞬間失去吸引力。

一位網友將小漢堡塞進月餅模具，壓出與廣式月餅神似的棕黃色外觀，表面還帶有「中秋」字樣。（網上圖片）

被壓成月餅的漢堡。（網上圖片）

然而，這一說法也引來反彈。月餅愛好者不滿回擊：「我必須發聲，好吃的月餅也很多」、「難道漢堡就很有飯張力？我更喜歡自家寓意深遠的傳統美食……」中立派則認為，這只是形狀變了，味道沒差別，只是心理上從鹹變甜了。

「萬物壓月餅」的風潮迅速擴散，網友們紛紛用月餅模具「改造」食物，例如豆沙包壓出經典花紋，蛋黃派拼湊成厚實「月餅」，甚至白饅頭也被壓成「白月餅」，雖因蓬鬆回彈略顯逗趣。還有美食博主分享「一分鐘月餅」教程，將麵包壓出月餅形狀，簡單又有趣。

手工愛好者則推出進階版做法。一位網友將切片麵包包入餡料，壓模後刷上蛋液，用氣炸鍋烤製，增添烘焙儀式感。另一位用饅頭碎揉入豆沙，壓模後烘烤，成品兼具月餅的外形與香氣，卻比傳統製作省時省力。

一位網友將切片麵包包入餡料，壓模後刷上蛋液，用氣炸鍋烤製，增添烘焙儀式感。（網上圖片）

另一位用饅頭碎揉入豆沙，壓模後烘烤，成品兼具月餅的外形與香氣。（網上圖片）

表面看，這股「壓月餅」風潮像是年輕人對高糖高油月餅的「調侃式反抗」，但背後卻反映了他們對節日儀式感的熱情參與。月餅作為中秋團圓的象徵，其圓形設計寄寓對滿月與家庭和睦的期盼，歷史可追溯至宋代，蘇軾曾以「小餅如嚼月，中有酥和飴」形容其雛形。儘管歷史細節鮮為人知，月餅的文化意涵早已深入人心。

對部分年輕人而言，傳統月餅口味或許不合胃口，但他們仍以創意方式融入節日氛圍。上海市民小陳就表示，這既有趣又不失儀式感，「思維打開了，不愛吃月餅的年輕人正用自己的『爆改』辦法來體驗傳統節日儀式感」。