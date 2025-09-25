大馬Starbucks店員辱罵中國遊客「笨蛋」　企業：已解僱員工

日前，一名廣東消費者在社交平台分享了她在馬來西亞吉隆坡機場星巴克一門店通過翻譯軟件點單的影片，但多位網民指出，該店店員用當地語言「Bodoh」辱罵她是笨蛋，此事隨即引發爭議。



星巴克在馬來西亞由該國上市公司成功食品集團（Berjaya Food Berhad）獨家特許經營。9月24日，成功食品集團相關負責人表示，企業已發布回應聲明，並重申，在星巴克，尊重是不可妥協的。目前，星巴克已在海外官方賬號致歉稱，涉事店員已被解僱，並將採取一切必要措施，確保類似事件不再發生。



使用翻譯軟件點單被店員辱罵「笨蛋」

9月18日，一名廣東的消費者分享了她在馬來西亞吉隆坡機場星巴克門店點單的影片，影片中，她使用翻譯軟件與店員溝通，配文「散裝英文走天下」。不過，在影片評論區，多位馬來西亞網友指出，該店員擺出不耐煩的表情，並且小聲辱罵消費者為「bodoh」（笨蛋）。

多位馬來西亞網民表示，已幫該消費者投訴舉報至品牌方。星巴克馬來西亞官方賬號回應稱，目前正在調查該事件，並且會認真對待該問題。該消費者亦在影片評論區表示，謝謝大家的關心，她當時並不清楚店員在說什麽。

星巴克海外賬號發布致歉聲明：已解僱該店員

針對此事，9月22日，星巴克在海外官方賬號發布致歉聲明表示，品牌方已注意此事，並稱涉事咖啡師的行為不符合星巴克所秉持的價值觀，星巴克表示，企業致力於為所有顧客營造一個溫馨的環境，無論其背景、國籍或語言如何。

星巴克海外帳號發佈道歉聲明。

星巴克在聲明中表示，經過徹底的內部審查，該咖啡師已於9月21日被解僱，星巴克還正在加強培訓，以確保所有員工了解文化敏感性、尊重溝通以及客戶服務標準的重要性。

星巴克表示，向涉事顧客和公眾表示誠摯的歉意，星巴克將致力於提供賴以聞名的星巴克體驗，並將採取一切必要措施，確保類似事件不再發生。

星巴克在馬來西亞由當地成功食品獨家運營

星巴克在全球採用直營和授權當地公司運營兩種模式，其在中國內地市場採用直營模式，在馬來西亞則是授權經營的方式，由成功食品集團運營負責。

9月24日，成功食品集團相關負責人表示，以星巴克官方發布的致歉公告為準，品牌方不進一步回應此事，並重申，在星巴克，尊重是不可妥協的，星巴克致力為消費者提供溫馨舒適的環境。