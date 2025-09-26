吉林千畝玉米欠收　農民疑買到假種子損失百萬、求償遇僵局

吉林省長春市農安縣一名魏姓農戶近日反映，自己透過中間人向當地「華旗種子經銷處」購買價值約人民幣11萬元的玉米種子，在承包千畝農地種植後卻發現嚴重欠收，損失高達百萬元。經當地農業部門鑑定，該批種子屬於「假種子」，但因購買途徑涉及中間人，華旗拒絕承認交易關係，使得魏先生的求償陷入僵局。



內媒《大風新聞》報道，魏先生回憶稱，其父親曾先後轉帳共18.7萬元（人民幣，下同），其中約4.5萬元用於購買玉米種子。華旗種業將種子送至魏家後便開始播種。然而到秋收時，他發現每「一垧」（約10畝）的產量不足一萬斤，遠低於正常應超過兩萬斤的預期。他起初並未懷疑種子有問題，直到今年3月再購種子時，才發現包裝混雜、缺乏統一標識，最終被農業局鑑定為假種子。

魏先生購買的玉米種子未使用統一包裝，農業局認定屬「假種子」。（大風新聞）

在爭議過程中，華旗種業主張銷售的為「金慶707」品種。但魏先生指出，經檢測及查閱資料，「金慶707」屬於已被禁售的轉基因玉米品種，吉林省早在2014年即要求退出市場。他還利用轉基因檢測工具驗出，所購種子屬於轉基因種類。面對質疑，華旗態度反覆，先承認後否認，始終未承認售予魏先生。

農安縣農業局行政執法大隊調查後，於8月23日作出行政處罰決定。根據「信用中國（吉林）」平台公示，華旗種業因「經營假玉米種子」被處以59.136萬元罰款，並認定涉案種子數量達2640公斤，曾被分裝混袋交付。

魏先生指出，種子包裝雜亂無標示，甚至使用飼料袋裝填，引發種子來源疑慮。（大風新聞）

不過，該處罰並未解決賠償問題。魏先生表示，他多次向農業部門索要書面處分文件，農業局回應已在信用平台公示，不另行發放。由於雙方對責任歸屬仍有重大爭議，補償問題目前僅能透過司法途徑尋求解決。