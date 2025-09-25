網售假證｜謝偉俊問除前特首督促有何策？鄧炳強答警方不掉以輕心

《香港01》發現淘寶有帳戶販售冒名頂替的香港賬單，以及假馬會、香港哥爾夫球會等不同香港俱樂部的泊車貼。全國政協副主席梁振英早前亦自揭曾在淘寶購買假的冬蟲夏草種子，並指「任何假冒和香港相關東西都應下架」。今日（25日），立法會議員謝偉俊在書面質詢問政府，就內地商戶違法販賣本港假證和假帳單情況，「除全國政協副主席暨前特首親自督促外，政府有何應對政策？」



保安局局長鄧炳強書面答覆指，過去警方一直與內地公安機關緊密合作，並已建立情報互換機制，以打擊相關跨境罪行。鄧炳強稱，警方雖暫時未觀察到這類犯案手法有明顯增長的趨勢，但絕不會掉以輕心，會持續留意這類犯案手法，並繼續與內地相關部門保持緊密合作，打擊相關罪行。



梁振英本月12日在社交平台轉發有關假泊車貼的報道，並發文提問：「印刷、販賣或管有沒有水印、「純裝飾」的假鈔票犯法不犯法？」他指出，誠信、商譽、守法意識是香港賴以為生的優勢，必須杜絕假冒。貼文更自揭兩年前在淘寶找種子，見到有人販售「冬蟲夏草種子」，於是買來種植，長出一棵小樹。他拿種子拿去化驗，結果當然不是冬蟲夏草，而是不知名的植物。他隨後我向淘寶投訴，該種子被下架。梁振英強調，淘寶發財要立品，不能損全體中國商人聲譽，任何假冒以及和香港相關的東西，都應下架，同時報公安。

假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

淘寶有人出售仿冒不同香港俱樂部的泊車貼。

全國政協副主席梁振英早前自揭曾在淘寶購買假的冬蟲夏草種子，並指「任何假冒和香港相關東西都應下架」。（資料圖片/陳葦慈攝）

《香港01》近日報道亦發現。內地網購平台有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣賬單，供客戶作地址證明，亦有人提供造假糧單及租約，成品幾可亂真。有賣家在假賬單上，使用了真實存在的香港住宅單位，更指住戶不知道地址已被盜用。有律師指出，在內地製造或在香港管有、行使虛假文件都是刑事罪行，可被判監。

《香港01》近日報道亦發現。內地網購平台有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣賬單，供客戶作地址證明。

立法會議員謝偉俊今日在立法會書面質詢提到，有傳媒發現內地網購平台有大量商戶，售賣香港水、電、煤氣帳單、供客戶用作地址證明的造假糧單及租約，而據報有商戶透過內地電商平台，兜售五花八門偽造的香港通用證件，同時，現任全國政協副主席暨前行政長官亦在其個人社交媒體撰文呼籲涉事內地電商平台「發財立品，不能損害全體中國商人聲譽」。

謝偉俊在書面質詢第一條問題是這樣問：就內地商戶違法販賣本港假證和假帳單情況，除上述全國政協副主席暨前特首親自督促外，政府有何應對政策？

鄧炳強：高度關注此等懷疑違法行為

鄧炳強書面回覆指，政府留意到近日有商戶經網上平台售賣偽造證件等疑似虛假文書，並高度關注此等懷疑違法行為。

鄧炳強指，利用虛假文書行騙或干犯上述的《盜竊罪條例》（第210章），最高可判處監禁14年。另外，根據《刑事罪行條例》（第200章），製造、出售或使用虛假文書（包括題述的偽造證件、證書、帳單、租約等）均屬嚴重罪行。

針對製造及行使虛假香港身份證的跨境罪行，鄧炳強指警方於八月聯同入境處及內地相關執法部門採取聯合行動，在兩地共拘捕42人。

鄧炳強指，過去警方一直與內地公安機關緊密合作，並已建立情報互換機制，以打擊相關的跨境罪行。警方早前注意到懷疑有不法商人在內地網上平台出售涉及香港的偽造證件、帳單等，已即時將相關資料通報內地公安機關要求涉事平台迅速行動，移除相關帖文。

鄧炳強表示，警方雖暫時未觀察到這類犯案手法有明顯增長的趨勢，但絕不會掉以輕心，警方會持續留意這類犯案手法，並繼續與內地相關部門保持緊密合作，打擊相關罪行。