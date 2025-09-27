杭州男酒後坐車頭　邊睡覺邊用「智駕神器」開車20分鐘獲刑

「喝酒不開車，開車不喝酒」是駕駛鐵律，然而隨著智能駕駛技術的快速發展，部分司機心存僥幸，利用「智駕神器」繞過系統限制。近日，浙江杭州一名男子因酒後使用智能輔助駕駛系統駕車，在主駕駛位無人狀態下行駛20分鐘，被臨平區檢察院以危險駕駛罪提起公訴，最終獲刑。



9月13日凌晨2時許，杭州警方接到群眾報警，稱一輛打著雙閃燈的小客車停在道路中央，阻礙交通。檢查發現，主駕駛位空無一人，副駕駛座上的男子王某某正在酣睡，車內中控台顯示「報警」提示。路面監控顯示，王某某於9月13日零點31分駕車進入某小區，1點17分離開時已挪至副駕駛位。從1點17分至1點38分，車輛在無人駕駛的情況下行駛約20分鐘，直至自行停下，所幸未引發事故。

監控畫面顯示，主駕駛位空無一人，副駕駛座上的男子王某某正在酣睡。（臨平檢察）

經檢測，王某某血液乙醇含量達114.5mg/100ml，屬醉酒駕駛。他承認9月12日晚至次日凌晨與朋友聚餐飲酒，抱著僥幸心理啟用車輛的智能駕駛系統。

王某某的車輛為今年5月購買，搭載2級智能輔助駕駛系統。該系統要求司機雙手保持在方向盤上，若超過2分鐘離手，系統會提示接管，否則降速退出。然而，王某某通過加裝「智駕神器」配件，欺騙系統誤以為雙手未離開方向盤，使車輛持續無人駕駛。

內媒調查發現，這類「智駕神器」在電商平台公開售賣，價格低廉，安裝簡單。商家宣稱安裝後可實現雙手離開方向盤的智能駕駛，甚至在擁擠城區也「無需操作」。一名商家更直言，「除了睡覺，都沒問題」。

不少商家正在售賣所謂「智駕神器」等商品。（影片截圖）

商家提供的駕駛體驗影片。（影片截圖）

根據《汽車駕駛自動化分級》（GB/T40429-2021），2級駕駛自動化系統要求司機與系統共同執行駕駛任務，司機需時刻監控並適時操作。檢察機關認為，王某某醉酒狀態下使用智能駕駛系統，且未履行監管職責，違反《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，構成危險駕駛罪。

9月17日，臨平區檢察院對王某某提起公訴。考慮到他2024年7月曾因酒駕被行政處罰，9月19日，法院判處其拘役一個月十五日，並罰款4000元人民幣。這是臨平區檢察院首次辦理此類案件。

臨平區檢察院表示，將聯合相關部門加強技術和市場監管，規範「智駕神器」的生產與銷售，並加大普法宣傳力度。檢察官強調，2級智能駕駛需人機共駕，司機是安全第一責任人。使用「智駕神器」不僅干擾系統安全功能，還可能引發嚴重交通事故，相關生產、銷售和使用者均可能承擔法律責任。