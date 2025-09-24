花蓮堰塞湖潰堤│增至17死32傷 仍有17人失聯 救援人員逐戶清查
撰文：朱加樟
出版：更新：
樺加沙颱風襲台帶來暴雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日（周二）下午發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。今日（24日）下午統計已有17人死亡、32人受傷，仍有17人失聯。
台媒報道，因市區滿是泥濘、交通大亂，加上通訊不良，增加查戶困難，救援人員將全力找尋失聯人士。
隨著水勢退去，光復鄉等地街道滿目瘡痍，有車輛被沖疊在一起，災情嚴重。
花蓮縣消防局副局長李龍聖早前表示，光復鄉敦厚路、佛祖街發現罹難者人數最多，多數為年長者，罹難點多半在一樓，初步研判為撤離不及，目前大水已退去，仍泥濘且有土石，救援人員持續逐戶搜尋。
當地統計顯示，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，3地區撤離總人數為3285人。
大陸國台辦發言人陳斌華24日主持例行記者會時首先針對花蓮災情表達慰問，「對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序」。
