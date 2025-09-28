54歲母親閃婚再嫁四川民警卻被持刀殺害　女兒：希望判他死刑

四川瀘州女子王露（化名）的54歲母親祖祥翠在2022年閃婚，被身為民警的丈夫高某殺害，在此之前，母親曾被高某多次家暴。目前，高某因涉嫌故意殺人罪已被逮捕，由瀘州市檢察院審查起訴。



四川瀘州女子王露（化名）的54歲母親祖祥翠被身為民警的丈夫高某殺害。（澎湃新聞）

王露稱，2022年9月，時年51歲的母親祖祥翠經人介紹，和瀘州市看守所民警高某結識，同年10月兩人登記結婚。王露表示，母親和高某婚後居住在一起，婚姻的事情母親並未向她過多說過什麼，她只知道兩人偶有口角，因為母親有時喜歡「吵人」，「可能是更年期到了」。

四川瀘州女子王露（化名）的54歲母親祖祥翠被身為民警的丈夫高某殺害。（澎湃新聞）

而高某則在飲酒後會動手打人，但和好後兩人又較為恩愛，還會手輓手外出。直到2024年9月，母親和高某因家暴問題鬧至派出所，她趕來後看到母親腿上受傷。

王露表示，「媽媽被家暴的事情她從來不跟我說」，由於她沒和母親居住在一起，母親又不願意告知她更多和被打有關的事情，出於對母親婚姻的尊重，雖然她內心不喜歡高某，但也沒有多說什麼。

2025年6月25日，王露突然接到通知，得知其母親在家中去世。瀘州市公安局出具的鑒定意見書顯示，祖祥翠全身多處銳器創傷致大失血死亡。

王露表示，她在母親死亡後才得知，母親系被丈夫高某殺害。而在此之前，高某還曾多次家暴母親，致其多次就醫。

在2024年11月，祖祥翠被丈夫高某家暴一事曾被多家媒體報道。當時祖祥翠在接受採訪時表示，瀘州市看守所民警高某和她閃婚後不久性情大變，經常對她打罵，然後出去過夜。她選擇了忍讓，但丈夫並未收手，仍然經常家暴，拳打腳踢甚至拿凳子砸。

殺人民警曾多次寫保證書強調不會再動手

媒體報道中，高某曾在他人見證下寫下了多份保證書，2023年11月的一份保證書中寫道：「2023年2月打你一次，2023年8月打你一次，2023年9月打你一次，不該抓你頭髮打你頭部，2023年11月更不該打你……以後保證再不動手了。」

高某所寫保證書。（澎湃新聞）

在報道中，瀘州大山坪派出所工作人員表示，該所確實有祖祥翠的多次報警記錄。瀘州市婦聯工作人員也證實，他們接到了祖祥翠的反映，已在多措並舉積極處置。

據了解，祖祥翠曾因遭受家暴多次向有關單位求助。瀘州大山坪派出所2024年11月22日出具的家庭暴力告誡書顯示，2024年9月26日，高某與祖祥翠酒後回家，因瑣事吵嘴，繼而動手打了祖祥翠。造成她腿部受傷。決定對家庭暴力加害人高某給予告誡，請及時糾正不法行為，嚴禁對家庭成員再次實施家庭暴力行為，如有違法犯罪行為，公安機關將依法處理。

瀘州大山坪派出所2024年11月22日出具的家庭暴力告誡書。（澎湃新聞）

大山坪派出所還曾對祖祥翠被高某家暴一事進行調解。該派出所於2024年11月25日出具的治安調解協議書顯示，自2022年高某與祖祥翠結婚以來，雙方常因生活瑣事發生糾紛，高某多次對祖祥翠進行毆打，導致祖祥翠身體多處受傷。

經調解，雙方自願達成協議：「從今以後，高某不得因任何理由、任何原因對祖祥翠進行毆打，若違反，祖祥翠也不再對高某進行諒解，交由公安依法從重處理；祖祥翠諒解高某，不再追究高某前期對自己毆打的法律責任。」

另外，瀘州市江陽區人民法院2024年11月28日作出的民事裁定書也顯示，祖祥翠向法院申請人身安全保護令。法院審查認為，根據祖祥翠提供的圖片及陳述，能夠表明她有遭受家庭暴力的現實危險。法院裁定，禁止高某對祖祥翠進行毆打、威脅、辱罵。該裁定自作出之日起六個月內有效。

死者女兒希望判處兇手死刑

王露提供的逮捕通知書顯示，2025年7月7日，經瀘州市人民檢察院批准，對涉嫌故意殺人罪的高某執行逮捕。

王露表示，母親的離世讓她非常愧疚，如果她早知道母親所遭受的痛苦，肯定早就勸告母親和高某分手，「我雖然工資不高，但完全足夠母女倆的生活。我希望高某能被判處死刑。」

祖祥翠曾多次被家暴身上時常有傷。（澎湃新聞）

此外，瀘州市公安局2025年7月31日作出的起訴意見書顯示，經偵查查明，婚內期間，祖祥翠因懷疑高某出軌，二人多次發生口角及肢體衝突，二人因家庭暴力有多次報警和就診記錄。

2025年6月24日，高某和祖祥翠因口角發生肢體衝突，回家後祖祥翠將高某的手機拿走。次日高某索要手機無果並再次發生口角，祖祥翠辱罵高某並將拍攝的影片發在高某工作群。高某準備再次外出上班被祖祥翠阻攔，高某被激怒，將祖祥翠手中的手機砸爛後，抓住其頭髮拽入廚房，用菜刀持續揮砍，中途高某手中的刀滑落後，又拿起另一把菜刀揮砍數刀。

祖祥翠到客廳並撥打120求救。高某則更換了沾血的衣物先到小區門口購買香煙，並回到家中，見救護車未到，在祖祥翠提醒下撥打了110報警。120急救人員到達現場後對祖祥翠進行搶救，過程中發現其已無生命跡象，後宣佈其死亡。

瀘州市公安局認為，高某使用暴力故意非法剝奪他人生命，涉嫌故意殺人罪。高某到案後如實供述罪行，認罪認罰，可依法從寬處理。