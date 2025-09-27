泰國殺妻斂財案｜女方爆料狠心夫曾想把她賣到妓院　律師憂心這點

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫俞某冬推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命，事件更被改編成電影《消失的她》。2023年，王暖暖的丈夫在該案三審被判處有期徒刑33年零4個月。



案發6年後，雙方離婚案將於周五（26日）開庭審理。王暖暖透露，俞某冬及家屬要求王暖暖支付3000萬元（人民幣，下同）才同意離婚，王暖暖更爆料，墮崖前俞某冬曾想把我賣到緬北轉賣到妓院，因接頭人遲到，俞曉冬未能如願。



王暖暖的律師則憂心，這是中國首例「被告人在境外服刑」的離婚官司，程序上毫無先例可循，難度極高。若依照現行規定，王暖暖恐怕要等丈夫服刑完畢、返回中國後，才能徹底離婚，屆時她已年逾70歲。



2019年9月，王暖暖委託律師向南京市秦淮區人民法院遞交離婚起訴狀，要求與俞某冬離婚，並要求其淨身出戶。次日，法院正式立案。由於被告俞某冬在泰國服刑，導致該案遲遲難以推進，這起案件成為中國首例被告在境外服刑的離婚案。

由於俞曉冬正在泰國服刑，中國法院無法讓他返國開庭，泰方也不允許中國法官赴泰審理，加上泰國並非《海牙送達公約》締約國，司法文書送達困難，導致離婚案遲遲卡關。最終部門通過協調，終於把問題解決。對於離婚，王暖暖曾公開稱，這段名存實亡的婚姻，已經影響到正常生活。她的訴求是離婚和對方淨身出戶。

直到今年（2025）年9月26日，王暖暖離婚案在江蘇南京秦淮區人民法院開庭審理，正在泰國服刑的俞某冬通過視訊出庭。

泰國殺妻斂財案中，墮崖孕婦王暖暖透露與丈夫至今仍未離婚，男方更向她索賠3000萬精神損失費。（影片截圖）

王暖暖在開庭前受訪時流下眼淚，直言自己並不求財產分割或賠償，只希望這段名存實亡的婚姻能劃下句點，「我就是一個普通人，只是想離婚而已，為什麼這麼難？」她更透露，案發前俞曉冬還特意替她購買一份31萬元人民幣的人壽保險，受益人是他，讓她更加確信當年的推崖行動，根本是一場謀財害命的陰謀。

王暖暖說，「整個就是庭審階段已經全部結束了，從程序上說，比我們實際想的要更加順利，然後剩下來就是合議，合議後公佈結果，但是對於結果和頒布的日期我們是未知的，我相信司法是公正的，我們靜靜地去等就可以了。」

案件回顧：

王暖暖是江蘇南京人，2015年辭工隻身到曼谷生活。2017年，她在泰國曼谷一聚會上認識俞某冬，之後被對方瘋狂追求，他們很快步入了婚姻殿堂。

但這一切都是俞某冬的蓄謀。他聽聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，於是策劃了二人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝的「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬再次表示欠下200萬賭債，她只同意幫忙償還一半。不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險，受益人是他。

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出。時至今日，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱着她，在耳邊輕聲說道「你去死吧」，然後將她推下懸崖，幸被一位迷路的遊客發現才得以生還。

當時，王暖暖全身有17處骨折，眼睛險失明。雖然墮崖後能保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。經過3年多的醫療康復和手術，去年3月，王暖暖終於可以站立行走。

2023年6月，該案三審宣判，泰國最高法院審理認為，被告人構成蓄意殺人未遂，應當判處無期徒刑，但鑒於被告人在庭審過程中配合法庭調查，予以減輕處罰，最終判處被告人俞某冬有期徒刑33年零4個月。

