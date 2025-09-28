航班突提前15小時起飛　航空公司拒賠：只能退票或改坐其他航班

9月26日，龍江航空由哈爾濱飛往呼倫貝爾海拉爾的LT4391航班，突然提前15小時起飛，不少乘坐該航班的旅客行程受影響。龍江航空表示，遇到類似突然調整提前起飛的情況，公司沒有賠償政策，只能為旅客全額退票或免費改坐其他日子的同一航班。



《南方都市報》報道，有旅客反映，9月26日龍江航空由哈爾濱飛往呼倫貝爾海拉爾的LT4391航班，原定起飛時間為晚上9時55分，突然通知調整為當日早上6時10分起飛，提前約15小時。因對行程影響較大，因此她選擇改坐其他航班。

旅客收到航班提前起飛的通知。（南方都市報）

9月27日，龍江航空客服人員稱，「這是因為航班計劃調整起飛時間」。9月18日通知航班改時間，9月26日正式執行，一直到10月25日。公司曾向乘客的預留手機號發過調整通知，「之後進入下一個航季，暫時還不確定後續調整計劃」。

在線上售票平台，龍江航空LT4391航班已調整至上午6時10分起飛，計劃抵達時間為上午7時40分。10月25日後，暫無該趟航班的售票信息。

龍江航空。（微博@新浪寧波）

《極目新聞》報道，湖北易聖律師事務所合夥人律師袁三慧表示，航空公司提前15個小時起飛明顯不合理。根據《民法典》第八百二十條：「承運人應當按照有效客票記載的時間、班次和座位號運輸旅客。承運人遲延運輸或者有其他不能正常運輸情形的，應當及時告知和提醒旅客，採取必要的安置措施，並根據旅客的要求安排改乘其他班次或者退票。」

該條款還寫到，由前述原因造成旅客損失的，承運人應當承擔賠償責任，但是不可歸責於承運人的除外。

袁三慧稱，此案中，乘客可以要求航空公司進行安置以及幫助辦理改簽退票，如果造成乘客其他損失，乘客可以保留證據要求索賠。