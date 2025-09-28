Chiikawa內地首店開業　預約入場仍現人龍　黃牛店外轉賣商品惹議

日本人氣漫畫角色Chiikawa（吉伊卡哇/ちいかわ），自2020年起在X上連載後迅速爆紅，俘虜亞洲及全球不少粉絲。

9月27日，Chiikawa 中國內地首間官方旗艦店在上海外灘中央廣場正式開業，吸引大批粉絲到場，不少人更從南京、杭州等地專程趕到，店外排起長長人龍。



據介紹，旗艦店推出多款限定商品，包括上海限定復古毛絨掛件、上海限定大閘蟹毛絨掛件，以及中國限定舞獅掛件。

旗艦店佔地兩層，其中一樓設有上海限定主題區與經典主題打卡區，銷售上海限定系列、中國限定系列及其他熱門商品，不少人進店後目標明確，直衝限定商品區，工作人員則不停地補貨。

Chiikawa 中國內地首間官方旗艦店位於上海外灘中央廣場。（chiikawa吉伊卡哇官方微博）

不少人進店後目標明確，直衝限定商品區。（chiikawa吉伊卡哇官方微博）

《新聞晨報》報道，粉絲王小姐介紹，為了搶上海限定款，她讓家人幫忙抽籤入場，幸有一人中籤，她便立即從南京趕到上海。她又稱自己是「佛系粉」，此前只能找人到日本代購Chiikawa公仔，「現在國內有店方便多了，但太火也麻煩，就怕搶不到了」。

王小姐計劃本次消費控制在1000元（人民幣，下同）內，「單個限定款大約100多元，比預想的8、90元貴一點，但難得來一趟，還是想買滿限購再看」。

9月27日，Chiikawa 中國內地首間官方旗艦店在上海外灘中央廣場正式開業，店外排起長長人龍。（chiikawa吉伊卡哇官方微博）

工作人員不停地補貨。（chiikawa吉伊卡哇官方微博）

安保人員透露，開業當天不少沒有預約到的人想找黃牛求名額但未果。不少成功買到商品的顧客，更被人問「能不能加價轉賣」。店外有黃牛擺攤就地轉賣商品，在網上引起討論，但有網民解釋，應該是參加快閃的人買完後轉手賣給黃牛。

同時，有粉絲在社交平台上抱怨，吉伊卡哇招福哈奇喵玩偶首日即售罄，店方更在官方微博發通知稱顧客成功預約入場「不保證一定能購買到任何指定商品」，不少粉絲質疑店家搞飢餓營銷。而幾款未出現在事前宣傳海報中的稀有商品亦被搶購一空，數小時後又補貨上架，也令要在限定時間內採購的粉絲不滿。

據店方介紹，9月27日至10月8日期間，門店實行預約制入場。截至目前，所有時段名額已全部約滿。