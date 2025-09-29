王健林「限高令」撤銷　其子王思聰被執行1210萬　6年前亦遭限高

大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等在9月26日被公布「限制高消費」，又於今日（29）被取消該措施。而其子王思聰公司被執行1210萬的消息亦再引發關注，父子同登熱搜。



據天眼查信息，此前於9月26日發布的王健林「限高」風險已經被取消，變成了歷史限制消費令。財聯社引述萬達知情人士報道，本次事件是萬達下屬項目公司經濟糾紛導致，或在執行層面有信息不對稱的原因。

天眼查的案件審理流程顯示，此前，大連萬達集團、萬達地產集團有限公司、王健林等被強制執行1.86億（人民幣，下同），執行法院為甘肅省蘭州市中級人民法院。

王健林謀求萬達地產加速登陸資本市場。（VCG）

截至目前，萬達集團現存10條被執行人信息，被執行總金額約52.63億元；此外，還涉及47條股權凍結信息，凍結總金額高達415億元，一部份截止日期到2027年下半年，一部份到2028年8月。目前，王健林名下有42家公司，僅10家處於存續或者遷出狀態，其余處於吊銷或者注銷狀態。

而王健林之子王思聰擔任董事長的上海熊貓互娛文化有限公司，也在今年6月因一則合同糾紛被執行1210萬，被執行法院是上海鐵路運輸法院。天眼查顯示，熊貓互娛注冊資本約1.55億元，成立於2015年，法定代表人龍飛，王思聰是該公司的實際受益人。

王思聰名下熊貓互娛今年6月被執行1210萬。

熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。（資料圖片）

值得注意的是6年前，王思聰曾因熊貓互娛相關債務問題，被多家法院連環限高。

公開資料顯示，王思聰擔任熊貓互娛CEO，旗下主要運營彈幕式影片直播網站「熊貓直播」。2017年5月，熊貓直播完成10億人民幣B輪融資，估值高達50億元，2017年底，熊貓直播在用戶數量上排名行業第三位。

近兩年，大連萬達集團及其旗下公司面臨較大的債務壓力。據大連萬達商管2024年Q3財務數據，截至2024年9月底，萬達商管一年內到期的非流動負債約400.84億元，短期借款約38.89億元，長期借款約1064.6億元，應付債券約61.91億元，流動負債合計約914.2億元。

據不完全統計，從2023年出售上海松江萬達廣場開始，2024年，萬達共出售的項目超過30個。今年年初，又售出7個，加上此次的48個，目前全國至少有85座萬達廣場所有權易主。