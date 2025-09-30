21歲中國女遊客失聯多日　埃及內政部：涉綁架同胞、參與電詐被捕

21歲女子池某某早前在埃及旅遊期間失聯，家屬9月25日向中國駐埃及大使館求助，有在開羅當地參與尋人的中國遊客透露，池某某被警方拘禁。

近日，埃及內政部報稱，池某某因涉嫌參與電訊詐騙被捕，警方在其團夥定居點發現槍械、白刃武器、電擊槍等。



據《紅星新聞》、《極目新聞》報道，池某某於8月9日抵達埃及，其母親稱，女兒對埃及文化和金字塔向往已久，大學畢業後因未找到心儀工作，赴埃及一方面圓夢打卡，一方面想在當地考察工作機會。

池某某涉嫌參與電詐被捕。（小紅書）

池某某的好友稱，她最後一次和池某某聯繫是9月21日上午，對方之後失聯，但失聯前池某某的表現並無任何異常。9月25日，池某某的母親向中國駐埃及大使館求助。

9月27日，在開羅當地參與尋人的中國遊客稱，池某某已被拘禁，但警方未透露拘禁的具體原因。確認池某某安全後，她便離開警局，後續事宜已轉交給池的母親。

北京時間9月30日凌晨，埃及內政部透過官方社交賬號發出通報，對於社交平台上傳播的有關一名中國女遊客在埃及境內失蹤的消息。經調查核實，她與其他幾人已被依法控制，因其隸屬於一個專門從事電子詐騙的犯罪團夥。

該團夥共8名成員，犯罪活動主要是以在埃及從事電子商務工作為名，誘騙受害者（大部分是其本國同胞），待其抵達後便實施綁架，並強迫他們與家人聯繫，以支付通過電子平台發送的贖金。

警方已在其位於第一定居點警察分局轄區的一所住宅公寓內將他們鎖定並逮捕，並查獲了槍枝、白刃武器、電擊槍以及若干包含其犯罪活動證據的手機。同時，一名與她在一起的、上述國籍的被綁架者也已獲救。