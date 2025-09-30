于朦朧身亡疑點重重　台灣「爸爸」舉辦法會　稱他曾託夢哭泣伸冤

37歲中國男星于朦朧11日凌晨墜樓身亡，案件疑點重重，甚至牽扯出演藝圈潛規則與政商黑幕，引發高度關注。于朦朧啟蒙恩師、資深藝人孫德榮29日親赴台灣台北新莊地藏王菩薩廟，舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，他透露對方託夢5小時，哭訴自己遭脅迫冤死、死得悽慘無助，並稱于朦朧唯一放心不下的就是「媽媽是否撐得過去」。



孫德榮說，雖然他已經好幾年沒和于朦朧聯絡，但看到于朦朧的新聞，讓他相當心痛，忍不住自責當年若沒有提攜他進演藝圈，或許于朦朧現在還快樂生活在世上。孫德榮更現場播放于朦朧9年前的音檔，于朦朧當時腳傷，他回覆孫德榮的關心：「謝謝爸爸，沒事我這個養一些天就好」，孫德榮說，就衝著這句「爸爸」，他都要義無反顧為于朦朧發聲。



37歲中國男星于朦朧11日凌晨墜樓身亡，案件疑點重重。（微博@于朦朧）

孫德榮：他叫我爸爸，就把該完成的事情都做完

孫德榮回憶，夢中于朦朧依舊清純善良，卻哭喪著臉訴說自己的委屈，並坦言身為于朦朧恩師，孫德榮深感自責「當時如果不要訓練他一年半的時間，不要讓他進演藝圈，他是不是會比現在快樂」。

孫德榮透露，于朦朧來向他託夢，罹患膀胱癌多年的他，只要睡1、2個小時就會醒來，但夢到于朦朧的那天晚上，他一口氣睡了5個小時，他相信對方是想將後事託付給他，「北京無神論，我們台灣有我們的方法，他叫我老爸，就把該完成的事情都做完，尤其如果正如外面所說，他是被打死再丟下來的，那我更應該把他的魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」

孫德榮曾表示自己考慮親赴北京，集合當時與于朦朧一起訓練的練習生們為他誦經祝福，但後來他表示，因為他考量到自身安全，稱現階段不會貿然去北京，但孫德榮呼籲社會別忘了于朦朧之死，希望真相會有水落石出的一天。

法會舉行當日，也有不少于朦朧的粉絲捐贈供品，他表示將全數捐贈給孤兒院，讓于朦朧的溫暖能繼續傳遞下去。

