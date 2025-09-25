于朦朧墜樓亡｜微博關閉或禁言逾千帳號　清理十幾萬「違規貼文」

大陸男星于朦朧日前墜樓離世，至今各界仍不斷揣測墜樓原因，新浪微博證實，已清理違規內容10萬多條，對1000多個違規帳號禁言或關閉，並對1.5萬多個多次惡意炒作的違規帳號暫停評論功能。



《澎湃新聞網》報導，新浪微博表示，這類揣測行為不僅是對逝者及其家屬的不尊重，更嚴重擾亂公共秩序，已根據《微博社區公約》等相關規定進行嚴肅處置。

新浪微博在公告中證實，截至目前，已清理違規內容超過10萬條，對1000餘個違規帳號，實施階段性禁言或關閉帳號，並對1.5萬餘個多次在評論區惡意炒作的帳號，暫停評論功能。

新浪微博強調，網路並非法外之地，悲劇更不應成為散播謠言與仇恨的藉口：

這不僅是對逝者尊嚴的踐踏，也是對家屬感情的傷害。

37歲的于朦朧畢業於北京演藝專修學院，曾演出電視劇《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》電視劇，頗具知名度。然而11日凌晨他被發現在北京墜樓身亡，震驚各界，儘管官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但細節仍然成謎，引發各種揣測。

