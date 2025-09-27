宋伊人慘了！被指「邀請于朦朧赴虐殺飯局」遭網抵制　傳新戲換角

中國大陸知名男星于朦朧出演《三生三世十里桃花》爆紅，然而11日卻驚傳墜樓身亡。雖然官方、于朦朧母親都強調是意外，但外界質疑聲浪持續延燒，網路上也不斷流出大量疑似現場片段，甚至出現陰謀論，直指于朦朧遭虐殺致死。



其中，女星宋伊人被傳負責邀請于朦朧參與這場聚會，而如今傳出她新戲慘遭換角，網友則紛紛留言：

「換不換都不會看，只要是那群畜生的公司，都不會看。」

「看來被資本拋棄了，棄子。」

「抵制！拒看！」



宋伊人（IG@yiren_s）

在其中一份廣泛流傳的飯局名單上，宋伊人被寫成是「組織這次事件的人」。（IG@yiren_s）

網民在社交平台上留言攻擊宋伊人。（IG@yiren_s）

網民在社交平台上留言攻擊宋伊人。（IG@yiren_s）

點圖放大看更多宋伊人的照片：

+ 12

由於宋伊人9月22日發布律師聲明否認傳言，23日再度在微博發布五點聲明，全面否認各項傳聞，但網友依舊難以信服，要求她拿出不在場證明的證據，而隨著輿論發酵，讓大量網友發起「拒看宋伊人作品運動」，不僅抵制她參演過的作品，而且計劃出演的新戲《不遇雲裳不遇你》也傳遭換角。

因為有大量網友紛紛發文痛批，值得好奇的是，向來微博官方嚴格控管言論，但這次關於宋伊人捲入于朦朧墜亡爭議的相關內容竟然仍可查詢，至今都未被刪除，不過中共網信辦9月22日宣布啟動為期兩個月的「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，多個社群平台有關「于朦朧」的帖文一發布就遭刪除。

【延伸閱讀】于朦朧逝世｜7年前28歲女星全裸墜樓「案情極似」 男友曾演郭靖（點圖放大瀏覽）：

+ 40

延伸閱讀：

宋伊人捲于朦朧虐殺案 林柏宏IG退追切割首度公開回應

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】