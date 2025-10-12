地攤放「真人娃娃」　不賣東西只提供1服務　已拯救20多條生命

來自安徽省阜陽市太和縣公眾急救培訓中心的培訓師吳磊和劉靜，從2017年起，就利用周末和節假日休息時間，在當地的公園、廣場裏擺起「急救地攤」，免費教市民心肺復甦、哈姆立克法（謙烈治法）等急救技能。



「多教會一個人，就多一分安全保障」

周六清晨，吳磊夫婦的「急救地攤」在安徽阜陽市太和縣的一處市民廣場開張了。

吳磊和劉靜夫婦二人正在認真講解急救技能。（CCTV中央電視台）

擺地攤不是為了「賣人體模型」 只為讓更多人在危險時能自救、救助他人（點圖放大了解更多）：

+ 20

早起鍛鍊的大爺、大媽是他們的第一批學員。每分鐘按壓頻率是多少、按壓位置在哪裏、手部姿勢應該是什麼樣的、多大的力度才合適……這些小細節，吳磊和劉靜都會認真講解。

一個多小時的教學中，夫妻倆大部分時間需要跪在墊子上，一遍遍示範按壓位置和人工呼吸的方法。隨着圍觀群眾的增多，夫妻倆調整了內容，講起了哈姆立克急救法、止血包紮等實用技能。

吳磊夫婦的「急救地攤」是從2017年起開辦的，那年，吳磊接診了一位溺水男子，當時男子被救上岸後，沒有人對他採取急救措施，10多分鐘後，救護車趕到，但男子已失去生命體徵，這讓吳磊意識到，公眾學會急救技能的重要性。

於是，夫妻倆決定，將急救課堂從醫院「搬」到街頭，開始「擺攤」教學：

多教會一個人，就多一分安全保障。

吳磊、劉靜夫婦憑藉着這樣的信念，堅持着免費向公眾傳授急救技能。8年來，已有約3萬人次光臨過他們的「急救地攤」。但起初，他們的「擺攤」之路並不順利。

8年3萬人次 「急救地攤」救回20餘個生命

「急救地攤」開辦之初，吳磊夫婦曾被誤解是賣貨的，甚至還有人誤以為他們是：

賣人體模型的商販。

但夫妻倆沒有放棄，早上晨練的老人多，他們就主講心肺復甦、止血包紮。晚上年輕父母和孩子多，他們就增加哈姆立克法教學。堅持終見成效。2021年，一位接受過「急救地攤」培訓的市民成功救回一名溺水兒童。

據不完全統計，自「急救地攤」開辦以來，已有約3萬人次光臨過他們的「地攤」，不少人接受了較為細緻的急救培訓，而這些學員，已在危急關頭成功施救了20多位溺水、突發心梗等患者，幫助他們在「黃金時間」內脱離生命危險。

成立急救科普公益組織 讓越來越多人加入進來

除了在街頭擺攤教學，吳磊和劉靜夫婦還在當地醫院和政府部門的支持下，發起成立了急救科普公益組織，走進校園、社區、機關與企事業單位，讓越來越多的人加入進來，為危急時刻的生命播種更多生機。

2019年，太和縣衛生健康委員會成立了「太和縣公眾急救培訓中心」，吳磊和劉靜成為核心培訓師。除了日常培訓，吳磊還會經常接到學員打來的電話，諮詢急救問題。工作雖忙，但吳磊和劉靜都表示「急救地攤」不會停，他們要持續推廣急救知識，幫助更多人學習急救技能，為危急時刻的生命多爭取一分生機。

8年的堅守，3萬人次參與，從無人問津到廣受認可，吳磊和劉靜夫婦的「急救地攤」證明，普及急救知識的意義，就是要讓每個普通人都敢於在危急時刻伸出雙手。他們在「街頭地攤」推出的急救課堂，不僅是在教技能，更是在傳遞生命的希望。

【延伸閱讀】中國男勇救日本落水女子 揭左手有殘疾「用口緊咬她頭髮救人」（點圖了解更多）：