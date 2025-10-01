十一國慶｜香港新打卡點　中環漩渦水景超出片、金紫荊廣場翻紅？

十一國慶長假，許多內地旅客準備到香港旅遊，《香港01》特別整理五個打卡點，更可以從中關注旅遊趨勢，例如中環新地標The Henderson和香港公園、香港動植物公園都是在城市旅遊中尋找綠意；文化旅遊盛行下油麻地百老匯電影中心和周邊景點持續引起關注，M+和西九海濱長廊提供室內和室外多個不同的景色，能看展又能看海，也是內地旅客的熱愛。



另外港劇和香港流行文化的影響力仍在，模仿《古惑仔》中「烏鴉」的打招呼姿勢，在銅鑼灣港鐵站出口拍照持續熱門，另外金紫荊廣場也因為曾是《做個文明中國人》拍攝地，模仿吳鎮宇、張達明和黃子華在該地拍MV，也成為年輕人間的新流行。



值得關注的是，越來越多遊客來香港旅遊並非是背景點吸引、而是為了展覽、電影和演唱會而來，「看完後多留個一兩天觀光」、「演唱會前多留個一天吃港點」成為一種旅遊的新型態。



1. 中環新地標The Henderson：超「夢核」漩渦水景

作為中環新地標建築，由Zaha Hadid Architects建築事務所設計的The Henderson，流線型的形態成為城市的一股風景，在集合藝術、創新與可持續元素的藝術花園成為內地旅客的新寵。

該地標中，有一個水漩渦的裝置成為新打卡點，許多網民稱該裝置在下午3點的陽光下更加耀眼，是城市中的一抹綠意。

中環新地標The Henderson，超「夢核」漩渦水景。（小紅書）

2.M+、百老匯電影中心周邊景點：油麻地警署、西九海濱長樓

許多內地遊客會來香港看展覽，看內地無法上映的電影，其中最熱門的當數M+和百老匯電影中心，兩地都有豐富的電影節目和展覽，搭配周邊的美景和景點，例如M+附近有山坡和西九海濱長廊；百老匯電影中心則鄰近油麻地警署、果欄，許多遊客會安排半天至一日在這兩個地方，可以打卡室內外景點、海報和展覽設施。

西九文化區的展覽吸引許多內地遊客。（小紅書）

油麻地百老匯中心已經有許多網民整理的打卡攻略。（小紅書）

油麻地警署是內地網民的熱門景點。（小紅書）

許多內地網民到油麻地警署與台灣電影《一一》合影。（小紅書）

台灣電影《一一》近日在香港重映。（小紅書）

3.金紫荊廣場因《做個文明中國人》再度翻紅

金紫荊廣場過去是內地低價團旅遊必去的一站，因為該地且有歷史意義且，但日前該地在內地年輕人間再度翻紅卻是因為《做個文明中國人》，許多內地年輕人會模仿張達明、黃子華和吳鎮宇唱歌，成為一種新的風潮。

4. 香港公園到香港動植物公園：探索城市裡的綠意

中環是許多內地網民必去的地方之一，但除了常見的景點和打卡的餐廳之外，不少內地網民開始喜歡在一天的行程中加入香港公園和香港動植物公園，兩個景點除了交通方便外，也是一個拍照特別漂亮的地方，更可以拍出中環的大樓矗立和綠蔭環繞的景色，成為新晉打卡點。

香港公園成為新興景點。（網絡圖片）

香港動植物公園鄰近香港公園，有許多動植物可以看。（小紅書）

5. 離島遊等興起：馬灣被封「港版五漁村」

另外，許多內地旅客也開始探索離島如南ㄚ島、長洲和坪洲等地方，其中馬灣有海景也有漂亮且繽紛的建築，加上步調緩慢人數也不多，成為不少旅客的新寵，更有「港版五漁村」的美譽。

許多內地旅客盛讚馬灣不只有很多拍照漂亮的地方，更有歷史文化遺跡和藝術景點，是不可多得的寶藏景點。

馬灣被封「港版五漁村」。（小紅書）

