別忘了國慶前一天是烈士紀念日　看看他們慷慨就義前寫了些什麼話

很快就要迎來國慶節了 ，可是，請別忘記國慶節的前一天，9月30日是烈士紀念日。



為什麼我們要在今天紀念烈士？今天，我們想請你一起讀一讀烈士們留下的絕筆。

他為抗日犧牲 絕筆信中為兒子取名「抗生」

不要忘了我們要作新中國的主人，要作重整山河的聖手！須知犧牲是兑換希望的一種東西，我們既然有希望，便不能不有犧牲。

這是烈士苗可秀被殺害前留下的絕筆信，那一年，他29歲。

苗可秀的絕筆信（部分）（東北抗日義勇軍紀念館）

點圖放大看烈士苗可秀的照片：

苗可秀，遼寧本溪人，1926年考入東北大學中文系，他本可能成為一名學者。然而，九一八事變改變了他的人生。

民族危亡時刻，苗可秀選擇投筆從戎，1932年春，苗可秀受東北民眾抗日救國會派遣，聯絡鄧鐵梅共同抗日。在赤手空拳、物資匱乏的情況下，他們自己組建起一支頑強的抗日隊伍。

苗可秀的一封密信（人民日報）

在一封密信中苗可秀寫道：

我們每日在聽着東北民眾的呻吟，看着東北民眾的痛苦，我們萬不忍離棄他們，絕對的要挽救他們，絕對的要抗日，絕對的要替東北人爭一口氣！

1935年6月，苗可秀在戰鬥中身負重傷，被捕入獄。獄中，日偽政權對苗可秀拉攏不成，就以酷刑、處死相威脅，但苗可秀沒有絲毫動搖。

當時，一位年長的獄警被苗可秀的愛國精神觸動，答應幫忙將遺書傳遞出去，深知死期將近，苗可秀提筆最後一次寫下給救國會師友的信。他的兒子名叫苗福生，本是一個在幸福中出生的小孩。他在絕筆信中寫道：

斯子幼失識其父之面，長誰教之？其將與鹿豕同矣，此生之所最痛心者！生擬名此子為苗抗生，勉其繼餘之志耳。

絕筆信中，苗可秀這樣交代後事：

墓旁植梨樹四五株，小亭一間，每有假日，弟等千萬要到此一遊。每到此處，要三呼老苗，我之孤魂其可以不寂寞也。山吟水嘯，鳥語蟲聲，皆視為餘歌餘語，餘泣餘訴為矣。

1935年7月，苗可秀慷慨就義，年僅29歲。

他在煙盒上為5歲的兒子寫下最後的詩句

你，耕荒，我親愛的孩子。從荒沙中來，到荒沙中去。今夜，我要與你永別了。滿街狼犬，遍地荊棘，給你什麼遺囑呢？我的孩子！今後，願你用變秋天為春天的精神，把祖國的荒沙，耕種成為美麗的園林。

這是一位父親給孩子寫下的絕筆詩。

一位父親給孩子寫下的絕筆詩（人民日報）

他叫藍蒂裕，是一名中共地下黨員。1938年加入中國共產黨，1948年藍蒂裕的上線被國民黨特務逮捕，身為四川省梁山、墊江地區特支書記的藍蒂裕本該立即撤離，但他心繫着當地革命群眾的安危，堅持留下做好應變部署，再行撤離，最終不幸被捕。

點圖放大看烈士藍蒂裕照片：

特務們將藍蒂裕的母親帶到牢房，當着母親的面用皮鞭，抽打已滿是傷痕的藍蒂裕。這一幕，母親和兒子的心都碎了。藍蒂裕咬緊牙關：

媽，你不要為我擔心，我就是為了改變這個世界，為天下勞苦人民的翻身解放才坐牢的，就是為此而死我也值得。

親情與酷刑都沒有讓藍蒂裕鬆口，特務們只好將藍蒂裕關押在被稱為「人間煉獄」的重慶渣滓洞集中營。

1949年秋，藍蒂裕知道自己的生命已經到了最後時刻。他拿出一個廢舊的煙盒，提筆在上面為5歲的兒子藍耕荒寫下了絕筆詩《示兒》。寫好以後，他把這首詩朗誦給大家聽：

如果你們誰能出去，請把這首詩交給我兒子。

第二天，藍蒂裕慷慨就義，年僅33歲。

【延伸閱讀】10年前九三閱兵在天安門敬了一個軍禮的他 人生比微短劇還要傳奇 （點擊放大瀏覽）：

+ 9

冰天雪地中 他寫下絕筆

我愛親人和祖國，更愛我的榮譽，我是一名光榮的志願軍戰士。冰雪啊！我決不屈服於你，哪怕是凍死，我也要高傲的（地），聳立在我的陣地上。

這是志願軍戰士宋阿毛，在一張皺巴巴的紙片上寫下的絕筆詩。

志願軍戰士宋阿毛，在一張皺巴巴的紙片上寫下的絕筆詩（人民日報）

1950年11月，中國人民志願軍第9兵團進入朝鮮，並迅速開赴長津湖地區。此時，朝鮮遭遇了百年不遇的嚴寒氣候，雪積數尺，氣温一度達到零下40多攝氏度。入朝行軍的第一天，隊伍中就有700多人被嚴重凍傷。

為了將敵人全殲於長津湖地區，第20軍第59師第177團第2營第6連官兵們，奉命埋伏在死鷹嶺高地。

中國人民志願軍官兵向死鷹嶺急行軍（人民日報）

11月29日中午，死鷹嶺山背殘敵在援敵策應下分三路攻擊死鷹嶺高地。敵火力全面展開，成噸炸藥傾瀉在山頭。

志願軍突擊組組長宋阿毛，衝在最前面，他高喊道：

我們是英雄連、大功連，我們要堅守陣地，絕不後退一步！

在宋阿毛的鼓舞下，戰士們奮勇反擊，守住了陣地。

30日凌晨，死鷹嶺上不再響起一槍一炮。派去查看的戰士，被眼前的一幕震撼。

死鷹嶺上，一排排志願軍戰士俯卧在陣地上，手握鋼槍、手榴彈，保持着整齊的戰鬥隊形。6連125名戰士，在零下40多度的雪天裏，犧牲在陣地上。

戰後，打掃戰場時，人們才發現了宋阿毛留下這張紙片，和他寫下的絕筆詩。

他的絕筆 留在救生衣上

救生衣上的「全力以赴」，是烈士李向群留下的最後的文字。

烈士李向群留下的救生衣（人民日報）

1998年夏，長江流域發生百年不遇的特大洪水。8月初，中國人民解放軍「塔山守備英雄團」抵達長江抗洪前線。時年僅20歲的李向群，便是其中一員。

由於水性好，李向群加入了抗洪搶險突擊隊。每次堵管湧，他總是第一個抱着沙包往下跳。鑑於李向群的出色表現，黨組織將他列為入黨發展對象。

8月13日，李向群在入黨志願書上寫下：

作為一名軍人，我將用我的生命和鮮血，去保衛我的祖國母親，保衛災區人民的生命和財產安全。請黨支部把最危險、最困難、最艱鉅的任務交給我。

8月14日，李向群和其他9名戰友火線入黨。當晚，他鄭重在救生衣上寫下4個大字：

全力以赴。

不久後，長江第6次洪峰來襲，洪水漫過大堤。李向群扛着裝滿土石的麻袋，與戰友們圍大壩、堵管湧。由於連續疲勞作戰，李向群的體力嚴重透支，多次暈倒在大堤上。指導員再三要求他以身體為重，不許他再上大堤，但聽到緊急集合的哨聲，他又不顧阻攔地奔向大堤。

8月21日，扛着沙袋的李向群摔倒在大堤上，被緊急送往醫院搶救。第二天，這位軍齡20個月，黨齡只有8天的戰士，永遠閉上了眼睛。

【延伸閱讀】抗戰勝利80周年｜他每戰必留遺書 是抗日捐軀職務最高的中國將領 （點擊放大瀏覽）：

+ 32

他曾兩次給媽媽寫信 最終只留下5個字

這是陳祥榕烈士寫給母親的信，而信紙上只有5個字：

親愛的媽媽。

陳祥榕，2001年12月出生在福建寧德。13歲時，陳祥榕的父親不幸離世。所以，他的家信只能寫給母親。

2019年，陳祥榕報名參軍。當年9月入伍，他曾鄭重寫下戰鬥口號：

清澈的愛，只為中國。

那時， 班長問他：

你一個『00後』新兵口號這麼『大』？

而陳祥榕回答：

班長，這跟年齡沒關係，我就是這麼想的，我也會這麼做。

後來，陳祥榕用年輕的生命，兑現了誓言。犧牲的時候，他還不滿19歲。陳祥榕曾經兩次提筆，想要給媽媽寫一封信，但兩次都只寫下「親愛的媽媽」。這也成為陳祥榕留給母親的最後5個字。

烈士們寫下了絕筆 但這決非烈士們故事的終章

因苗可秀的妻兒流落他鄉，失去了聯繫。直到20世紀80年代，絕筆信的收信人之一，盧廣績93歲那年，他才終於找到苗可秀的兒子苗福生。

這名當年只有6歲的孩子，早已忘記了父親的模樣。當苗福生看到絕筆信後，立刻遵照父親的囑託，將名字改為了「苗抗生」。如今，在苗可秀用生命守護過的地方，有「苗可秀街」、「苗可秀學校」。在苗可秀學校校園內，《苗可秀之歌》在校園裏廣泛傳唱。

如他在絕筆信中所叮囑的那樣，很多人來到他的墓前，都會大呼三聲：

老苗！老苗！老苗！

將今日之中國講給他聽。

記有藍蒂裕絕筆的煙盒，不幸遺落。這首詩卻靠着渣滓洞中獄友們的記憶，得以保留下來。

1960年，藍耕荒的母親從書店買到一本《革命烈士詩抄》。藍耕荒第一次看到了父親寫給自己的這首詩，他泣不成聲，第二年，藍耕荒便報名參軍。

2021年，77歲的藍耕荒，給父親寫下了一封回信：

親愛的爸爸，如今遍地的荊棘已被剷除，再也沒有滿街的狼犬，請你們放心吧。今天的祖國，地更綠，天更藍。

宋阿毛犧牲後，第59師重新組建第2營第6連這封絕筆信保留下來，成為了「冰雕連」的傳家寶。

如今，連隊每季度都會評選「宋阿毛式」好戰士，每次比武競賽、演習駐訓，戰士們都會重温宋阿毛的絕筆詩。

李向群犧牲後，他的父母來到了抗洪一線。李向群的父親穿上兒子生前的救生衣，加入了抗洪搶險的隊伍。李向群的母親，為連隊的官兵們縫被洗衣。

李向群的父親，替兒子交了第一筆，也是最後一筆黨費。抗洪期間，李向群所在部隊駐紮的中學，改名為「向群中學」。他生前所在連命名為「李向群連」，從那以後，每天連隊點名時第一個點的就是李向群。

陳祥榕犧牲後，部隊問陳祥榕的母親有什麼要求。英雄的母親只說：

我沒有要求，我只想知道，我兒子在戰鬥的時候勇不勇敢？

後來，部隊給陳祥榕一家送上筆和紙，請他們再次考慮，把需要部隊做的事寫下來。一夜過去，陳祥榕的姐姐代表全家把紙交還，打開是一張乾乾淨淨、隻字未寫的白紙。

【延伸閱讀】中國閱兵｜媽媽帶著兒子的遺照來觀看 原來是數年前壯烈犧牲的他 （點擊放大瀏覽）：

+ 9

今年九三閲兵，陳祥榕的母親姚久穗受邀到現場觀禮：

替你在現場觀禮九三閲兵，媽媽感到無比自豪！

為什麼國慶的前一天，我們要紀念烈士？因為他們和我們一樣，也有父母、子女、愛人，卻為了我們與親人生離死別，獻出了自己寶貴的生命。因為他們在絕筆中所暢想的美好生活，他們在遺書中寫下的想過而沒能過上的日子，是我們在安享。

每思祖國金湯固，便憶英雄鐵甲寒。人民的幸福，是對烈士們最大的告慰。不懈的奮鬥，是對烈士們最好的紀念。此刻，無論你身在何地，請向所有為爭取民族獨立和人民解放，為國家富強和人民幸福而英勇捐軀的烈士致敬。人民英雄永垂不朽！