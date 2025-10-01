多圖｜地磁暴發生 黑龍江星空下現絢麗極光
撰文：林芷瑩
出版：更新：
9月29日上午9時至9月30日下午2時，地球出現12小時小磁暴和3小時大磁暴，全球地磁活動指數Kp最大達到7.33。受地磁活動影響，9月29日夜至30日凌晨，黑龍江省上空出現絢麗極光。
《極光新聞》報道，9月30日，漠河北極村出現璀璨極光，紅色與綠色極光交相輝映。
+2
中國氣象局國家空間天氣監測預警中心信息發布平台《空間天氣》介紹，此次地磁活動之前並沒有明顯的太陽爆發活動出現，冕洞的面積也不是很大。不過從最終地球出現磁暴的結果來判斷，背後推手可能是冕洞高速太陽風，甚至不排除發生了隱形日冕物質拋射，以及這兩種過程共同作用的情況。
還有一個更加關鍵的因素，就是目前處在秋分節氣之後不久，由於地球的自轉平面與地球圍繞太陽公轉的黃道面存在一個夾角，而隨著地球的公轉運動，當到達春、秋分兩個時間點前後時，這個夾角會變得最小。
此時，地球是最容易受太陽磁場的影響，所以，前端上遊的太陽有點風吹草動，下遊的地球就會有所反應。
超罕見！汕尾現藍色噴流閃電奇觀 專家：出現概率小於萬分之一隕石獵人茂名挖出423公斤火流星 擬捐贈博物館：是它最好的歸宿瘋傳台北天空奇景！巨型飛碟雲如｢迷你颱風｣ 官方解釋成因│多圖有片｜西藏現罕見紅色精靈閃電 空中存在僅幾十分之一秒