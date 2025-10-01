多圖｜地磁暴發生　黑龍江星空下現絢麗極光

9月29日上午9時至9月30日下午2時，地球出現12小時小磁暴和3小時大磁暴，全球地磁活動指數Kp最大達到7.33。受地磁活動影響，9月29日夜至30日凌晨，黑龍江省上空出現絢麗極光。



《極光新聞》報道，9月30日，漠河北極村出現璀璨極光，紅色與綠色極光交相輝映。

9月29日在黑龍江省佳木斯市富錦市拍攝的極光。（新華社）

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心信息發布平台《空間天氣》介紹，此次地磁活動之前並沒有明顯的太陽爆發活動出現，冕洞的面積也不是很大。不過從最終地球出現磁暴的結果來判斷，背後推手可能是冕洞高速太陽風，甚至不排除發生了隱形日冕物質拋射，以及這兩種過程共同作用的情況。

GOES-19衛星太陽極紫外波段監測影像。（空間天氣）

羲和號太陽活動區監測影像。（空間天氣）

還有一個更加關鍵的因素，就是目前處在秋分節氣之後不久，由於地球的自轉平面與地球圍繞太陽公轉的黃道面存在一個夾角，而隨著地球的公轉運動，當到達春、秋分兩個時間點前後時，這個夾角會變得最小。

此時，地球是最容易受太陽磁場的影響，所以，前端上遊的太陽有點風吹草動，下遊的地球就會有所反應。