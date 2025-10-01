女子經3輪面試入職　返工首日因跛腳被勸退　得力集團致歉

綜合內媒報道，內地一名女子發帖稱，自己經過三輪面試終於收到得力集團的offer，但其到浙江寧波總部入職訓練當日，卻因跛腳被HR勸退。9月30日，得力發文致歉，稱該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉。



示意圖。（CFP）

內地一名網友發帖稱，今年5月初經歷了得力的三輪面試（2輪線上，1輪現場），通過面試並收到offer，崗位為上海公司HRBP，隨後到寧波總部報到培訓。

報到當天，得力一名HR接待她時，該名女子主動表示自己腿部有問題，並無影響工作的情況。然而，當天下午這名HR就委婉表示讓其自己主動離職，並讓該網友發微信給他：因為不適應，主動離開。該名網友補充，自己腿部跛腳是小時候患病所致，日常生活、學習與工作和普通人並無差異。

得力集團。（官網）

就業意向協議書。（廣州日報）

不少網民表示支持該名女子維權：「跛腳未影響工作，偏見才是真正的殘疾。」「我在沃爾瑪和蘋果店裏都見過殘障人士工作，為什麼我們自己國家的企業還要如此對待同胞。」「必須嚴查！嚴查內部清理毒蟲害蟲！！堅決反對歧視！」

據介紹，得力集團創建於1981年，總部位於寧波寧海，是全球最大的辦公與文具產業製造商。

該網友發帖後不久，得力集團執行總裁陳雪強在貼文回覆稱：「剛獲悉此事，非常震驚！同時也代表集團管理層對你表示誠摯的道歉！這與得力的價值觀和人文關懷完全不符，我將安排總裁辦主任馬上聯繫你，妥善協商處理好此事！對我們的管理缺失，再次致歉！」

得力集團執行總裁陳雪強評論致歉。（截圖）

9月30日，得力發文致歉，稱經核實，該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉，以務實的態度獲得當事人的諒解。文章還稱，此次事件，暴露了該司在價值觀踐行與內部管理機制上存在不足，深感愧疚與自責。

得力致歉聲明。

不過該名網友明確表示，已經拒絕了得力的再入職邀請，目前不會考慮再去得力工作。原因是此次事件經輿論發酵後，若回去工作會面臨諸多審視，而自己內心還不夠強大到能承受這些壓力。同時，該名網友也呼籲，希望職場給殘疾人更多公平對待的機會，並感謝為其聲援和支持的網友。