解鎖全國「窩囊遊」3大新玩法　不做特種兵要「躺平」！

繼曾風靡全國的「特種兵式旅遊」後，內地近期興起一股反其道而行的「窩囊遊」。這種方式主張「懶人哲學」，用最少體力換最大心理滿足，成為許多年輕人新寵。

為迎合需求，內地各大景區紛紛推出「躺平三件套」，包括無痛爬山、慢速笨豬跳、躺平式漂流等，將傳統旅遊的「艱苦」轉為輕鬆樂趣。到底可以多「窩囊」？一起看看！



無痛爬山：浙江神仙居 輕鬆登頂賞雲海

位於浙江台州的神仙居，以雄奇險峻的火山流紋岩地貌和雲海奇觀聞名，素有「人間仙境」之稱，而如今，它更成為「無痛爬山」的代表景點之一。

「佛影蓮韻」是神仙居的一個打卡新熱點，其正對標誌性景觀、觀音峰，觀景台水面如鏡，中央有一個蓮花台，四周水霧繚繞，仙氣飄飄，非常有意境。（視覺中國/當代中國授權）

浙江神仙居如意橋，一座鋼結構雙曲拱橋，如一條玉帶懸空於兩座山巒之間，是必到打卡位。（視覺中國/當代中國授權）

神仙居的無痛爬山電梯——南天梯依崖而建，單向運力每小時可載3,600人，讓遊客可以輕鬆「躺平」登頂。（視覺中國/當代中國授權）

這裏的「無痛」體驗，全靠一條全長近五公里的高空索道和懸崖自動扶梯實現。大家可乘坐索道直達山腰，再借助依山而建的自動扶梯「躺平」登頂，避免了傳統爬山對體力的挑戰。

登上山頂，不僅可漫步於華東最長的空中棧道，俯瞰雲霧繚繞的奇峰異石，還可橫跨造型驚險的如意橋，將山水畫卷盡收眼底。無需艱辛，一樣能沉浸於大自然的神奇與壯美之中。

緩降蹦極：浙江安吉雲上草原 驚險與安逸並存

想體驗「笨豬跳」的刺激，卻又不敢縱身一躍？位於浙江湖州安吉的雲上草原景區，推出了專為「窩囊遊」設計的「慢速笨豬跳」。

雲上草原全新景區——仙俠鎮，於今年9月初開幕，以中國古代神話為背景，構建出一座亦真亦幻的仙俠世界，據説景區的洗手間更按照《哪吒2》的玉虛宮打造而成。（視覺中國/當代中國授權）

雲上草原「慢速笨豬跳」項目，採用電動緩降技術，跳下瞬間並不會極速墜落，而是由半空慢慢降到地面。（網上圖片）

「慢速笨豬跳」既保留了蹦極的視覺震撼與離地快感，又大幅降低心理恐懼與身體負荷。（網上圖片）

這項設施高約30米，採用電動緩降技術，跳下瞬間並不會極速墜落，而是以均勻緩慢的速度下降，彷彿飄浮於空中，既保留了蹦極的視覺震撼與離地快感，又大幅降低心理恐懼與身體負荷。

雲上草原本身坐落於海拔千米之上，擁有廣闊的高山草甸與清涼氣候，除了緩降式蹦極，還可體驗空中步道、無動力滑車等輕鬆項目，非常適合追求微刺激的年輕人。

躺平漂流：廣西桂林貓兒山 悠然見山水

被譽為「華南第一峰」的桂林貓兒山，是灕江、資江的源頭，素有「山水之源」美名。這裏的「躺平式漂流」，重新定義了傳統漂流玩法。

有別於湍急河道中的激烈碰撞，貓兒山的漂流路線平緩悠長，大家可半躺在特製氣墊船上，隨着清澈見底的溪水緩緩流淌，幾乎不需划動，就能一路飄過翠綠山谷與原始森林。

遊客在貓兒山的「果凍水」體驗「躺平式漂流」，悠然自在。（視覺中國/當代中國授權）

貓兒山坐落於桂林北部，海拔近2,200米，是廣西省內最高的山，亦是《山海經》開篇記載的第一座山。（視覺中國/當代中國授權）

貓兒山山腳，是灕江源頭處，潭水清澈，在陽光下透出晶瑩剔透的碧綠色，宛如果凍，又名「果凍水」。（視覺中國/當代中國授權）

兩岸風光如詩，時有鳥鳴相伴，偶經淺灘也僅是輕微搖晃，全程安逸而不失趣味，適合只想安靜親近自然、不願濕身狼狽的「窩囊」玩家們。

從無痛爬山到躺平漂流，「窩囊遊」並不是真的窩囊，而是年輕人主動選擇的一種更從容、更自我善待的旅行方式。它並不追求征服與極限，而是在輕鬆與體驗之間找到平衡，或許，這種「懶」之中，正藏着對美好生活更全面的理解。

