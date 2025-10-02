黃金周期間內地寵物托養代餵生意火爆　業者：已接到約270單

隨著十一黃金周臨近，市民出遊熱情高漲，寵物上門餵養及寄養需求激增。9月30日，上海資深寵物托養從業者桓先生向內媒透露，十一長假期間已接到約270單上門餵養業務，平均每天35單，其中一單高端訂單收費9天8100元（人民幣．下同）。法律專家提醒，寵物托養存在損害糾紛風險，建議選擇專業「寵托師」並簽訂明確協議。



社交平台上有關國慶期間上門餵寵物業務的帖子。（上游新聞）

內媒在58同城、閒魚等平台發現，北京、上海、廈門等地寵物上門餵養服務報價清晰，通常以距離計費：3公里內30元/次，5公里內40元/次，每增加一隻寵物加收5元，節假日不漲價。上海寶山區的劉女士從事兼職上門餵養，8月底開始接單，國慶期間每天有5-6單，收費標準為4公里內35元/次，5公里內40元/次，地鐵便利的稍遠地點也可接單。

廈門的吳小姐同樣從事兼職餵養，她已接到12單國慶訂單，最多一天需跑5家，業務量較去年同期近乎翻倍。她表示，部分客戶要求視像連線監督餵養，或使用智能鑰匙盒提供單次開門密碼。吳小姐預計假期收入約2000元。

餵貓的工作內容。（上游新聞）

上海嘉定區的桓先生從事寵物托養9年，憑藉動物醫學與法學雙學位及多套房產背景，贏得網紅、企業老板等高端客戶信任。他定位高端市場，收費100元/次起，覆蓋上海及蘇州太倉等地。「我的定價有品牌溢價，但客戶信任我的專業度」，桓先生稱，他國慶期間每天約35單，需凌晨4點半出發，傍晚6點結束，並提前告知客戶不提供陪玩或臨時任務。

桓先生近期接到一單太倉的9天8100元訂單，客戶家中養有9隻狗、11隻貓、20多隻鸚鵡及烏龜、狐獴、倉鼠和100多盆花卉，要求早晚各遛狗一次，工作到晚上9點才結束。他坦言，行業競爭激烈，部分同行整個國慶僅接一兩單，建議新人謹慎入行。

去年黃金周，桓先生上門投餵的部分貓咪。（上游新聞）

寵物上門餵養存在一定風險。雲南說法律師事務所劉愛國律師指出，缺乏飼養經驗的「寵托師」可能被寵物咬傷，雇主雖遠在他鄉，仍可能承擔法律責任。他建議雙方簽訂書面協議，明確寵物傷人、丟失、傷病或死亡的責任及免責條款。北京盈科（廈門）律師事務所許東律師補充，曾有市民因上門餵養導致家中財物丟失、房屋泡水或寵物走失，卻因證據不足難以追責。他建議選擇實名認證、繳納保證金並通過養寵知識考核的專業「寵托師」。