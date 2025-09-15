移動火化車上門服務？　寵物殯葬門店魚龍混雜　監管仍存灰色地帶

近年來，內地養寵物的人愈來愈多，寵物經濟迅速升溫，市場上對於寵物殯葬服務的需求亦不斷擴大，飼主都希望能好好送愛寵最後一程，除了舉辦告別儀式，火化後也會寄存骨灰。

然而，寵物殯葬服務屬於新興行業，其規範缺失同樣明顯。由於官方處理的地方有限，私營門店魚龍混雜，從資質審批到環保防疫，從服務流程到收費標準，寵物殯葬行業仍存在不少灰色地帶。



《上觀新聞》報道，上海市唯一官方有資質的動物無害化處理中心位於奉賢的化學工業區，並在寶山和奉賢各設一個接收點。無害化處理中心的工作人員介紹，無論是個人抑或寵物店，都需要將動物遺體送至接收點，再由中心統一運送總部火化。

據介紹，動物無害化處理中心的集體火化收費30元/隻（人民幣，下同），單獨火化收費600元/隻，但飼主不能觀看火化過程，單獨火化可提供放入火化爐和取出的兩段影片，一般約5天才可取骨灰。由於點位少、路途遠，且非全時段開放，不少市民感到不便。

以「寵物火化」為關鍵詞在上海市區搜索，可以查詢到100多間相關店舖。（上觀新聞）

寵物殯葬服務的需求日益增長，市場上也出現不同類型的私營門店，有公司主打「一站式服務」，在市區門店內提供告別儀式、祈福超度、紀念品定製；有小型工作室僅提供火化代收、代送；也有商家聲稱能提供火化服務。

不過，即使是同類型的服務，不同門店的收費也可能相差數倍。有飼主反映，部分寵物殯葬店會推銷高價紀念品或定製服務，最終結算金額遠高於預期，消費前難以核實服務標準，發生糾紛後維權也相對困難。

寵物殯葬公司會提供周邊商品、紀念品定製等。（上觀新聞）

有寵物店店長介紹，殯葬服務的營業執照容易辦妥，但無害化處理許可要有農業、畜牧、環保、土地、污水等各種審批。寵物殯葬行業雖有剛需，但審批嚴格，「只要涉及遺體冷存和火化，大部分門店都不合規」。

然而，市場上卻暗藏無證經營的「黑火化」服務。上海市區某寵物殯葬店的工作人員介紹，公司能提供車輛接送、加急火化、土葬、骨灰寄存等服務，並稱有自己的火化場地，不需要送到無害化處理中心，火化次日就可領取骨灰。客戶不可到火化場地觀看，但可提供火化直播，在店內全程觀看。

有商家稱寵物移動火化車可以上門服務，飼主可以全程觀看，當日領取骨灰。（上觀新聞）

有業內創業者指出，上海市面上能處理寵物遺體的私營店都不太正規。大多是改裝小型貨車運到鄉下處理，或通過移動火化車在郊區甚至居民區附近直接火化。值得注意的是，移動火化車不僅缺乏從業資質，還伴隨消防風險，排出的煙氣不達標，一旦爆炸或引發火災，後果嚴重。

除了火化，還有商家提供「水化」服務，即將寵物遺體放入鹼性溶液中加熱分解。上海嘉定區一寵物水化殯葬門店的店主介紹，水化在國內屬於比較新的寵物遺體處理方式，但對於水化是否需要環保部門評估或獲得相關審批，店主則稱不清楚相關政策，「不過設備和廠家都給我們提供過水質檢測報告」。

惟有從業者直言，「水化」十分依賴化學物質，最後排出的不是清水，而是黏稠狀的液體。

在二手交易平台上，不少商家出售寵物焚化爐。（上觀新聞）

浦東綜合執法局工作人員表示，根據《上海市動物防疫條例》，寵物無害化處理只能統一送到市無害化處理中心，用私爐焚燒屬於違規，並提醒寵物殯葬店的位置需要謹慎考慮，「《民法典》規定不得違背公序良俗。如果周邊居民覺得忌諱，也可以提起民事訴訟」。

據報道，上海相關部門正逐步探索如何在城市中提供寵物殯葬服務。上海市農業農村委員會在回應人大代表提案時表示，近年來，生態環境部門提出「病死及病害動物無害化處理」應納入環評管理，通過環評的給予相應的經營許可。有從業者建議，有關部門可以挑選幾間有條件的門店作為試點，逐步形成行業標桿，促進行業規範化發展。