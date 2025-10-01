十一黃金周｜深圳車主15小時出唔到廣東　高速公路塞車畫面極震撼

內地國慶黃金周長假期間，大量市民出行遊玩，路上塞車嚴重。有深圳車主表示，自己昨天（9月30日）中午12點從深圳出發到湖南邵陽，到今天（1日）凌晨3點左右，開了15個小時車還沒出廣東。



劉先生拍下的9月30日晚上京港澳高速堵車畫面。（《瀟湘晨報》）

內媒報道，來自深圳的車主劉先生擔心出行堵車，提前昨天下午3點左右從深圳龍崗出發往湖南郴州的仰天湖景區，沒曾想平時只需5、6個小時的路程，這一趟卻開了12個多小時，一直到1日凌晨3點多才達到。

劉先生表示，在昨日晚上8點左右在京港澳高速清遠市佛岡縣堵住，他用隨身攜帶的無人機航拍下情況。現場畫面顯示，堵車的長龍一眼望不到頭。

有深圳車主表示，9月30日中午12點從深圳出發到湖南邵陽，10月1日凌晨3點左右，開了15個小時車還沒出廣東。（第一現場）

他10月1日早上9點左右才到達目的地湖南邵陽。（第一現場）

另一名深圳車主安先生表示，自己昨天中午12點從深圳寶安福永出發回湖南邵陽，到今天（1日）凌晨3點左右，開了15個小時還沒出廣東。路上車流量非常大，大大小小的事故也不少。一堵車，車輛排起的長龍就有一二十公里，特別是在二廣高速路段，堵了很久。

安先生說，他今天（1日）早上9點左右才到，600多公里足足走走了21個小時，而在非節假日正常情況下只需約7小時。

據交通運輸部預測，國慶假期全社會跨區域人員流動量或達23.6億人次，其中自駕出行預計將達18.7億人次，佔出行總量的近八成。