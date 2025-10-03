22年從不剪髮　內地女留2米長髮拒絕以88萬出售　原因惹網民熱議

河北有現實版的「長髮公主」！一名37歲女子在22年之間從不剪髮，現在已經留了一頭長達2米的秀髮，曾有人開價80萬人民幣購買卻被她拒絕，理由是怕她的頭髮以後還會漲價。



綜合陸媒報導，河北一名37歲的女子從15歲開始留髮，如今長髮已長達2公尺。然而，美麗背後是辛苦的付出，她每天梳頭要花1小時，洗髮至少40分鐘。

這位女子透露，曾有人開價人民幣80萬元（約88萬港元）求購她的頭髮，但她因「擔心以後價格還會上漲」而拒絕。女子開玩笑地說，萬一哪天有人出個一百萬、兩百萬，那自己不就發財了嘛。

此事引發大陸網友議論，有人讚嘆：

「髮質真好」

「這髮量絕了」

「別賣，留著傳家」

「梳洗22年整80萬，比上班搬磚掙得還多，值了」



也有人好奇：

「不太懂，這麼長的頭髮真的能賣80萬嗎？」

「到底是誰出的80萬」

「要我肯定賣了」

「不會漲價了，就這了」

「博流量」



還有網友疑惑：

「我想知道頭累不累？脖子疼不疼？」

「我的頭髮留到胸那都很墜得慌，你這不重嗎？」

「洗頭幾個小時啊」，並表示「上班根本沒這麼多時間打理啊」

「我那麼懶的人，真的留不了長髮，短髮都能打結」



