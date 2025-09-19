指甲也能賣錢？內地女「一斤可賣300元」網民看傻：早知道別亂丟

你有想過「剪下的指甲」竟然能換錢嗎？



大陸河北保定一名女子，從小就習慣把自己和家人的指甲收集起來，沒想到多年後，真的有人高價收購，每斤最高喊到300元人民幣，消息一出讓網友全傻眼。

示意圖（Unsplash@Jessica Mangano）

根據「北京時間」報導，女子受訪時說，她把指甲分批密封在玻璃瓶裡，好幾年才累積到一斤。網友驚呼：

「從沒想過指甲也能變現」

「我已經錯過財富自由了」

「早知道就別亂丟了」



也有人冷靜回應：

中醫裡確實有『筋退』這種藥材，但現代很少見。

據了解，想讓指甲賣得出去還要有「眉角」，必須保持乾燥、乾淨，不能混入油污、灰塵或塗有指甲油，否則回收者直接拒收。

就有網友幽默表示：

「如果有人腳氣很重、灰指甲，光想就覺得好噁」

「放心，做成中藥再高溫熬製，喝下去不會傳染的」



翻開中醫古籍，《本草綱目》、《本草從新》都提到「筋退」能解毒、止血、清熱退翳，早期偶爾用於民間方劑，不過現代醫學強調安全衛生，這類人體來源藥材幾乎已退出市場。

中醫師提醒，雖然「筋退」有藥理記載，但必須經過專業處理才能入藥，一般人隨便保存不但無法保證藥效，還可能藏有細菌或污染，千萬不要隨意效仿或以此作為收入來源。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】