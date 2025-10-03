十一｜吸引旅遊人潮！ 順德政府食堂、揭陽古城國慶免費開放停車

國慶自駕出遊，內地旅客十分煩惱的就是停車問題，廣東則有多個景區宣布假期期間免費開放停車以方便出行遊客，創造更好的旅遊體驗。



10月1日，佛山市順德區機關大院熱鬧非凡。此前該區曾公佈便民服務舉措：政府機關大院國慶中秋假期期間免費停車，食堂同步開放，開放首日，機關大院成了熱門「打卡地」。



當日9時許，羊城晚報記者在現場看到，順德機關大院免費停車位不一會兒便停滿了，前來停車的不僅有本地市民，還有慕名而來的外地遊客。

中午時分，機關飯堂前更是排起長龍，不到12時，1500份套餐已售罄。據悉，機關食堂提供4種簡餐套餐，每日11時45分-13時開放簡餐服務（20元/份），每日供餐數量1500份，分兩批供應。現場還有順德經典甜品雙皮奶供應。

「我們9時多就來到了，一直很期待進入這裡參觀，排隊就餐雖然等了1個小時，但覺得好吃，很值得。」住在大良街道的梁伯、何姨與好友結伴前來，為順德假期開放機關大院的行為點贊，「這種開放、包容很好，吸引了很多人來遊玩、嘗鮮。」

在順德生活工作十多年的芳姐說：「為區政府的開放、透明、親民的行為感到自豪。」

為進一步方便市民，順德區機關大院內設置了便民點，提供免費飲水，多個位置增派志願者、輔警等工作人員進行指引。

佛山市順德區機關大院首次對外開放。（南方日報）

據悉，10月1日-8日（每日9時-17時），順德區機關大院將免預約開放1230個停車位。此外，國慶中秋假期，順德區行政服務中心東西座停車場將24小時開放，東座350個停車位，西座180個車位。

針對清暉園博物館、華蓋路步行街等熱門景點附近停車難問題，附近的大良街道辦事處將開放約100個停車位免費給市民停放。開放日期為10月2日-7日，開放時間為9時至18時。

此外，10月1日-7日，佛山市委黨校、順峰中小學、順德電視台開放內部停車場，可提供550個停車位。華潤萬象匯周邊駒榮路、錦上路和東樂路也划設了230個停車位。

潮州開放大學停車場 潮州：便民舉措已延續多年

國慶中秋假期，潮州延續多年傳統，向遊客免費開放政府機關、學校等內部停車場，這一暖心舉措讓來自八方的遊客點贊。

據悉，10月1日至18日，潮州湘橋區共開放機關單位、學校車位1100多個；饒平縣全域免費開放的停車位超過2萬個。

潮州古城停車牌。（羊城晚報）

在潮州開放大學停車場，不到一小時就已停入近10輛外地車輛。值班人員不僅細心引導停車，還熱情招呼遠道而來的遊客品嘗潮州工夫茶，讓遊客在解決停車難題的同時，感受到這座城市的溫度。

「我們一行有老人小孩，最擔心的就是停車問題」，來自廈門的黃女士高興地說，「現在車就停在民宿附近，老人孩子不用走遠路，真是太方便了」。

潮州開放大學停車場。（羊城晚報）

揭陽古城：登記信息即可免費停車

國慶中秋假期揭陽古城迎來旅遊熱潮。為方便遊客停車，揭陽城區部分黨政機關、企事業單位停車場共計2814個車位免費對外開放，有效緩解了市民遊客停車壓力。10月1日，記者走訪了揭陽多個開放停車點。

「從早上開始，就陸續有遊客來這裡停車，預計這兩天還會增多。來這裡停車，只需登記一下信息即可。」揭陽市文廣旅體局大院工作人員告訴記者。

記者來到西湖公園臨時停車場，看見現場工作人員正在完善臨時停車場標識設施，並引導遊客有序停放車輛。

「今天計劃遊覽揭陽古城，我們把車停在這裡，步行過去只要十幾分鐘，太方便了！」在揭陽市文廣旅體局大院，來自深圳的遊客吳先生告訴記者。