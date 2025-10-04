廣州市民家中驚現「一連串老鼠」！　全家出動實為「除蟲天團」？

廣州有市民家中出現「一連串老鼠」，場面十分罕見。



廣州有市民家中出現「一連串老鼠」。（影片截圖）

影片顯示，「小老鼠」咬住媽媽皮毛，排成一串竄行，與內地動畫《黑貓警長》中的一幕十分相似。

事實上，影片中的並非老鼠，而是鼩鼱，雖然樣貌與老鼠相似，但卻與老鼠並無親緣關係。牠們因捕蟲能力高超被稱為「除蟲天團」。

如若在家中發現鼩鼱，好消息是家中的蟲類可能遭殃，但壞消息則是，家中或有不少蟲類才會吸引牠們到訪。

公開資料顯示，鼩鼱，是鼩鼱科鼩鼱屬動物，別名小尖嘴耗子、奚鼠等。其體型較小，體長50-62毫米，體重5-14克，尾長約3-5厘米。

鼩鼱樣貌與老鼠相似。（網上圖片）

內地動畫《黑貓警長》中的場面。（網上圖片）

鼩鼱的環境適應性強，分布於歐洲大陸及亞洲北部地區。其棲息地為山地、平原、草地、耕地等，常見於林地環境的草甸邊緣或樹根下；也有個體會生活在建築物中。

鼩鼱主要以昆蟲、蠕蟲、蝸牛等小動物為食，也會採食植物種子。牠們一般為晝伏夜出，無冬眠行為。

鼩鼱於2016年被列入《世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄》，受威脅等級為無危（LC）。其在農業上可以起到控制害蟲的作用，是進化研究中一個重要的模型物種，但其體內也會攜帶一些病毒和蟎蟲等。