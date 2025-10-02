蜜雪冰城店內老鼠橫行　店員：牠想進來我也沒辦法　涉事門店停業

連鎖飲品店「蜜雪冰城」位於河南鄭州的門店，近日被曝出有老鼠在店內橫行，店員更表示旁邊都是餐廳，「牠（老鼠）想進來我也沒辦法」。涉事門店就事件致歉，目前已暫停營業並全面消殺整改。



9月30日，網傳河南鄭州一蜜雪冰城門店內有多隻老鼠橫行，顧客發文稱，當時店員還在喊同事來圍觀。

河南鄭州一蜜雪冰城門店內有多隻老鼠橫行。（影片截圖）

10月1日，涉事門店員工表示，「旁邊都是飯店，很正常，那牠（老鼠）要進來的我也沒有辦法啊，老鼠已經處理過了，賠償按公司標準走的啊」；公司每月都會抽查門店衛生，過往都驗收通過。

隨後，涉事門店致歉。老闆表示，該店每日執行嚴格消殺流程，24小時「明廚亮竈」監控全程覆蓋，且已按規範放置黏鼠板。

內地規模最大茶飲品牌，以高性價比、平價著稱的蜜雪冰城。（網絡）

針對此次出現老鼠的情況，店長坦言，此前從未有過老鼠問題，但如今出現此隱患，確實是門店工作做得不到位，為大眾帶來不好的消費體驗。目前，該門店已閉店，蜜雪冰城官方已聯繫專業機構到涉事門店做全面消殺和整改。

鄭州市市場監督管理局工作人員回應稱，若出現門店有老鼠的情況，會有工作人員去現場檢查，若有違規行為將按規處理。