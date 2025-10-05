女遊客瑛姑峽徒步滑落懸崖　緊抓樹枝半天吊　登山者結繩合力救人

10月4日，有女遊客在南太行瑛姑峽徒步時不慎滑落懸崖，幸她在下墜3米左右時抓住一根樹枝，懸掛半空，後由其他登山者用保溫毯結成繩索合力救起。



《極目新聞》報道，事發於南太行瑛姑峽一處觀景台附近的懸崖。目擊者范先生稱，當日上午9時許，他在瑛姑峽徒步行至2號觀景台時，目睹一名女遊客不慎滑落懸崖，幸對方抓住一根樹枝，由於她的後背是陡峭的石壁，她正好可以手抓樹枝、背靠石壁，方便均衡用力，但腳下懸空。

女遊客滑落懸崖。（極目新聞）

范先生介紹，其他登山者見狀立即將隨身攜帶的戶外保溫毯撕成粗條狀，綁成一根繩索救人。該名女遊客將繩綁在腰間，另一隻手仍抓住樹枝，背部緊靠石壁，用力支撐身體不下墜。

范先生稱，出事的女遊客體力很好，從她滑落懸崖到被救起，總共持續約30分鐘，「隨行的隊友也很有經驗，她把繩子綁在腰間之後，休息了5、6分鐘，然後才和驢友一起，一鼓作氣，將其拉上來」。女遊客獲救後並無大礙，稍作休息便下山。

多名登山者結繩救人。（極目新聞）

公開資料顯示，南太行瑛姑峽被稱為「北方張家界」，有一條神秘天梯穿過山洞，然後通達山頂。多名網民表示，南太行瑛姑峽是一個免費的景點，徒步線路比較成熟，沿途幾個觀景台都有護欄，屬於比較安全且路線不太長的線路。南太行瑛姑峽因「天梯」聞名，腳下是巍巍太行山，登頂之後，對面即是河南林州，壯麗的景觀深受徒步者喜愛。