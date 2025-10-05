長榮航空上海飛台北降落時機尾擦地　乘客未受影響原因未知

《南方都市報》報道，10月4日，長榮航空上海飛台北BR711航班在降落時機尾擦地，長榮航空客服人員和桃園機場工作人員均證實事件，指機上乘客未受影響，但目前並不清楚事故原因。



據《南方都市報》報道，10月5日，長榮航空客服人員表示，4日下午從上海浦東機場飛往台北桃園機場的BR711航班不慎發生了機尾擦地的情況，目前不清楚事故發生的具體原因，且暫未收到涉事飛機和相關人員的處置情況，但可以確認的是該航線後續仍將正常飛行。

同日，台北桃園機場職員證實，長榮航空BR711航班於4日發生了飛機擦尾的事故，但該航班最終仍順利抵達。

長榮航空官網信息顯示，10月4日從上海浦東機場飛往台北桃園機場的BR711航班，原定出發時間為13時10分，到達時間為15時5分；實際出發時間為13時31分，到達時間為15時38分。航旅縱橫信息顯示，該航班由一架波音787-9執飛，飛機編號為B17881，機齡7年。