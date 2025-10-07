國慶｜山西雁門關遊客滯留喊退票　有人凌晨3點排懸空寺登臨票

國慶假期內地多個景區被逼爆，10月3日，有遊客反映多人在山西雁門關滯留，現場影片可聽見有遊客高喊「退票」。山西另一景區懸空寺，有遊客凌晨3點就到了售票處，只為排隊買票。



貴州9月28日正式通車的花江峽谷大橋，也吸引不少遊客，但國慶期間亦有網民反映，10月2日近千名旅客在花江大橋滯留了數小時。



山西雁門關遊客滯留喊退票。（截圖）

山西多景點限流

10月3日，有網友在社媒發帖稱，山西雁門關景區遊客嚴重滯留，排隊多小時引發遊客不滿情緒，影片顯示，現場有遊客高喊「退票」。雁門關景區職員稱，3日喊退票的是南門的遊客，（景區）之前沒想到南門那邊也會有那麼多的人，司機都不敢開車門，一開車門就全都湧上去了。已經緊急加調了20多輛車，還派出了60多人到那邊維持秩序。

10月4日，雁門關景區發佈公告稱：目前實時遊客接待量已達到最大承載上限，為保障遊客的遊覽安全與體驗，已經啟動客流管控措施。雁門關景區職員表示，國慶長假期間人流量很大，景區是不允許乘客自駕上山的，遊客需要將車停在停車場，乘坐景區統一的擺渡車上山，擺渡車有多種規格，景區有工作人員現場協調。此外，該工作人員建議遊客錯峰出行，將有更好的體驗。

10月3日，山西雲岡石窟、晉祠、恆山、懸空寺、應縣木塔等多個景區發佈限流預警公告。

2025年8月1日，山西大同，懸空寺遊人爆滿。（CFP）

有網友在社交平台發帖稱，10月3日凌晨三點，就有遊客在懸空寺景區購票大廳排隊，開票半個小時，線下登臨票就被售賣一空。

根據懸空寺景區的通知，懸空寺為懸空式純木質構造的古建築、世界十大懸險建築之一，為加強文物保護，懸空寺登臨票每天控制在3260張以內，其中線上售1600張、線下售1660張，今後還將逐年減少票量供應。

遊客凌晨3點排懸空寺門票。（截圖）

貴州花江峽谷大橋遊客滯留數小時

貴州花江峽谷大橋9月28日正式通車，在國慶期間也吸引不少遊客到此觀光。10月2日晚上，有網友發文稱，近千名旅客在花江大橋滯留了數小時。

貴州花江峽谷大橋遊客滯留數小時。（截圖）

貞豐縣文旅局職員表示，到花江大橋旅遊區的遊客太多，超出了景區運行承載量，擺渡車一直持續不停運，還是忙不過來。當地協調了包括現行的公務車輛幫忙運送遊客，2日晚11時左右遊客被安全送到服務區等相關位置。