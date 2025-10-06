十一國慶｜大灣區6城吃喝玩樂地圖　深圳178項特色活動迎客

國慶中秋雙節疊加，大灣區文旅消費徹底 「燃」 出新高！從深圳的科技潮玩地標到順德的煙火美食街，從珠海的跨橋狂歡到惠州的山湖盛景，一張 「大灣區遊玩地圖」 串聯起千萬遊客的快樂假期，處處都是人氣爆棚的熱鬧景象，吃購遊全場景持續升溫。



前海冰雪世界前不久剛開業就排起「長龍」，這個全球最大室內滑雪場成了南方遊客的 「冰雪狂歡地」，配套 「雪票 + 住宿」 套餐上線即售空。不遠處的 「灣區之眼」 書城日均接待超2萬人次，30萬冊藏書搭配星空花園，成了「書香 + 顔值」雙在線的打卡點。加上哈利·波特光影展、沉浸式話劇《交易人生》等178項特色活動，深圳文旅消費熱力直逼秋日高溫。點擊：深圳消費地圖

深圳萬象天地。

港珠澳大橋車流持續高位，成了雙節珠海文旅的 「流量密碼」。橫琴粵澳深度合作區裡，「跨境消費節」 熱度爆棚 —— 多家商場推出「滿1500 減300」「港澳同款商品直供」福利，澳門手信、進口美妝專櫃前擠滿「剁手黨」，不少人提著印著「珠澳聯名」的購物袋穿梭。拱北口岸周邊主題民宿預訂量漲3倍，「住珠海、遊港澳」的短途線路成主流，情侶路的海上煙花秀更讓夜遊人數突破5萬人次，浪漫與消費氛圍拉滿。點擊：珠海消費地圖

港珠澳大橋。

陳村花卉世界美食文化周咖啡攤位。

陳村花卉世界的美食文化周成了 「吃貨大本營」，200個展位上，雙皮奶、均安蒸豬等非遺美食香飄百米，不少遊客邊吃邊拍，朋友圈裡滿是「順德味」。剛推出的旅遊美食一卡通被瘋搶，花一張門票錢就能無限次打卡清暉園、和美術館等13個景點，還能解鎖50家餐廳折扣，「逛吃一體」的福利讓食客們直呼「超值」。夜晚的煙花匯演與英歌舞表演，更讓 「吃完接著嗨」 成了常態。點擊：佛山消費地圖

作為大灣區 「山城湖」 文旅代表，惠州打出 「全場景惠玩」 牌：羅浮山景區推出「家庭票買二送一」，登山步道上滿是舉家出遊的遊客；惠州西湖夜遊項目升級，3D水幕電影搭配古風遊船，每晚吸引超2000人體驗；巽寮灣的濱海民宿推出「住兩晚送海鮮大餐」，親子家庭還能參與沙灘燈籠DIY。本地市民笑稱：「山能爬、湖能遊、海能玩，還能省不少錢，這個假期在惠州根本忙不過來！」點擊：惠州消費地圖

惠州是大灣區「山城湖」文旅代表。

東莞石龍鎮市集。

作為廣東四大名鎮之一，東莞石龍鎮藏著許多值得探索的驚喜——從百年騎樓裡的非遺傳承，到東江岸邊的網紅打卡點；從承載記憶的老字號美食，到講述舉重傳奇的博物館……乘著十五運會的東風，東莞石龍，是不容錯過的旅遊小鎮。點擊：東莞石龍文旅消費地圖

作為「中國第一僑鄉」，江門的古村落裡藏著別樣消費場景：陳皮美食街飄出百年香氣，陳皮糖、陳皮酒成了遊客必帶伴手禮；碉樓景區的民俗展演前，遊客們駐足拍照，順帶預訂「僑鄉文化一日遊」 線路——老建築與新潮打卡點的碰撞，讓「邑味」之旅收穫滿滿好評，線路預訂量較平日暴漲數倍。點擊：江門消費地圖

從科技潮玩到非遺古韻，從跨橋購物到山湖狂歡，大灣區用 「吃購遊」 全場景的特色福利，烹出了雙節消費的 「煙火盛宴」。這個假期，你將在大灣區解鎖哪些快樂？