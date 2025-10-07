十一｜中國遊客湧全球景點　帕勞潛水人比魚多非洲上演汽車遷徙

國慶中秋「雙節」長假期間，內地出境遊迎來高峰。由於外遊人數眾多，不少海外景點直接被中國遊客「承包」，各地網民笑言：「全世界都知道中國人放假了。」



綜合內媒報道，在瑞士采爾馬特小鎮，國慶假期期間街上幾乎清一色是中國遊客。多名網民分享稱，本以為挑選冷門景點能避開人潮，沒想到「大家都想一樣」，景點裡到處都是講普通話的遊客，「聽着熟悉的語言，還以為自己沒出國。」

在挪威北部的羅弗敦群島，來自廣東的韓先生原本以為能遠離人群，結果卻遇上「島上堵車」。他表示：「島上常住人口才兩萬多，但國人特別多，中餐館爆滿要排隊，景點幾乎全是中國人，5日那天玩了一天，只見到兩個外國遊客。」韓先生笑言，「看到國人很親切，直接講中文都沒問題，還能聊幾句、打打招呼。」

澳洲悉尼同樣出現「中國面孔」密集的情況。上海旅客李梓夢（化名）表示，在悉尼歌劇院拍照「根本找不到機位」，搭乘觀鯨船出海時，本以為會是外國人居多，沒想到「三艘船除了船長，全是中國人」，在當地「隨便問路都能講中文，全程無障礙交流」。

在俄羅斯莫斯科紅場，定居當地八年的萬先生形容，今年國慶節期間「每個角落都能聽到中文」。他指出，平日紅場中國遊客以老年團為主，而這次「多是年輕人」，給人留下良好印象。紅場旁古姆商場的冰淇淋店人氣火爆，「走到哪都看到中國人在吃那款冰淇淋」。

而在帕勞（帛琉），潛水勝地藍洞人潮洶湧。有網民調侃：「魚還沒有遊客多！」並笑稱中國遊客在海裡「像下餃子一樣」。

隨着國慶假期帶動出境旅遊潮，不少網民表示雖「出國遊玩」，卻「到哪都能聽到中國話」，笑稱「全世界都在過中國的國慶」。更有人形容：「中國人就像壓縮的木耳，一到節假日全泡發開了。」