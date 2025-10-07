十一｜挪威2萬人口小島因中國遊客塞車　遊客：景點都是中國人

不過，由於出境遊玩的中國遊客太多，不國際國知名景點直接被中國人擠爆，廣東的遊客韓先生在這個國慶假期選擇到挪威的羅弗敦群島（Lofoten Islands）遊玩。



據了解，羅弗敦群島位於挪威北部，被各大旅遊網站、書籍雜誌譽為世界最美島嶼之ㄧ，全島常住人口僅有2萬多人。這樣一個人煙稀少的地方因為位處北極圈內，是觀賞極光以及午夜太陽的理想地點，有漁村和挪威必看的峽灣美景。今年十一假期，羅弗敦群島也吸引了不少中國遊客，更出現塞車的情況。



羅弗敦群島位於挪威北部，被各大旅遊網站、書籍雜誌譽為世界最美島嶼之ㄧ。（羅弗敦群島官網）

韓先生表示，今年十一假期，島上各個景點大部分都是中國人身影，「國人老鄉很多，島上有一家中餐館都是爆滿，而且要排隊等位的，甚至路上還堵車了」，5日那天在島上玩他就看到兩個老外遊客，「大概是老外最近沒假來得少」。

悉尼都是中國人 觀鯨船只有船長是本地人

上海的李梓夢（化名）來到澳大利亞悉尼。「感覺悉尼也被中國人攻佔了，在歌劇院旁邊拍照根本找不到機位。」

李梓夢表示，自己跟隨觀鯨船出海，本來擔心都是外國人交流不便，結果沒想到三艘船除了船長是本地人，「其他全是中國人，整整齊齊的」。

李梓夢表示，中國人多的好處就是不怕迷路，有什麼不知道、不懂的，隨便抓一個路人問，「全程交流無障礙，太方便了，甚至可以在悉尼全程說中文」。

萬先生在俄羅斯定居8年了，與平常不同的是，他這幾天在紅場碰到了很多中國遊客。「其實平時紅場的中國人就很多，但大都是以老年團為主，這次國慶節的時候看到的都是中國的年輕人。」

萬先生表示，這兩天他在紅場的每個角落幾乎都能聽到中文，紅場旁邊的古姆商場有一家雪糕店很有名，走到哪都可以看到中國遊客在吃這款雪糕。