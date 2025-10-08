山東29歲男子經公墓上山後失聯4天　家屬稱事發當日曾催婚

山東濟南一名29歲男子上山後失聯4天，其家屬介紹稱，事發當日曾催婚。目前，當地警方已介入找人。



蘇陽陽。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，網傳「緊急尋人啟事」顯示，失聯男子叫蘇陽陽，29歲，身高1.85米，戴眼鏡，光頭，皮膚白皙。失聯當天穿灰色上衣、黑色褲子、白色鞋子。家住濟南領秀城十四區，最後出現的時間是10月4日12時30分左右，最後確認地點是當天13時18分在玉函山公墓閉路電視範圍內。

蘇陽陽家屬介紹，蘇陽陽當日騎電動車前往玉函山公墓附近，其後棄車進入玉函山，出發前未告知家人去向。家人通過其帳號找到其搜索歷史，導航記錄顯示他曾搜索過相關線路，並在當天下午四點多參加過一個五六分鐘的視頻會議。目前，蘇陽陽手機已是關機狀態。

目前，當地警方、救援隊、消防等已經介入。（九派新聞）

緊急尋人啟事。（九派新聞）

家屬還表示，蘇陽陽平時比較內向，不愛交流，「朋友很少，有心事也不和別人說」。失聯當天上午曾催過婚，還因為頭髮長的問題要帶他去理髮，結果他不去，自己跑到衛生間頭髮剃了。

目前，當地警方、救援隊、消防等已經介入，動用無人機等設備多次搜尋，但山體範圍大、植被茂密，加上連日降雨、道路濕滑，目前未發現有效線索，「連續下了很多天雨，晚上氣溫僅八九度。」